Hàn Quốc phối hợp rà soát toàn bộ các lễ hội địa phương

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp ngày 1/11, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc quyết định lập đối sách phòng ngừa sự cố đối với các sự kiện tập trung đông người, tránh tái diễn thảm kịch tương tự như ở Itaewon.Trước tiên, từ ngày 3/11 tới, Chính phủ sẽ tiến hành phối hợp rà soát chung liên ngành đối với các lễ hội ở địa phương. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ lập phương án quản lý an toàn đối với các sự kiện tự phát, không có đơn vị tổ chức tương tự như các lễ hội Halloween ở khu phố Itaewon vào thời điểm xảy ra thảm kịch.Mặt khác, Chính phủ công bố đã hoàn tất việc bố trí công chức phụ trách hỗ trợ gia quyến của từng nạn nhân bị thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở Itaewon.Chủ tịch Ủy ban quản lý an toàn và thảm họa thuộc Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc Kim Seong-ho cho biết Chính phủ sẽ chi trả chi phí tang lễ một cách nhanh chóng nhất có thể cho gia quyến thông qua chính quyền các địa phương, đồng thời đảm bảo đầy đủ về cơ sở hỏa táng.Do trong số các nạn nhân thiệt mạng có nhiều học sinh, Chính phủ sẽ tiến hành hỗ trợ về điều trị, tư vấn tâm lý tại các trường học có học sinh bị thiệt mạng, đặc biệt tăng cường đào tạo về an toàn cho các em học sinh.Chính phủ cho biết trên toàn quốc hiện có 59 bàn thờ chung được chính quyền các địa phương lập ra để người dân cả nước có thể tới thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân xấu số.Cơ quan Cảnh sát cho biết tính tới 11 giờ trưa ngày 1/11, số người tử vong đã tăng thêm hai người, thành 156 người, trong đó có 55 nam giới, 101 nữ giới. Toàn bộ 156 nạn nhân đã xác minh được danh tính.