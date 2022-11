Bệnh sốt xuất huyết lây lan rộng tại Hàn Quốc

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 1/11 công bố tính đến tháng 10/2022, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tại nước ngoài nhập cảnh về Hàn Quốc có 59 người.Nếu như năm ngoái chỉ có ba ca mắc sốt xuất huyết do việc du lịch nước ngoài bị hạn chế bởi dịch COVID-19 khiến nhiều quốc gia áp dụng biện pháp phong tỏa, thì năm nay dù vẫn còn hai tháng nữa nhưng số người mắc bệnh tăng cao. Con số này trong năm 2020 là 43 người.Xét theo nguồn lây nhiễm được ước tính, 21 người bị lây nhiễm tại Việt Nam, tiếp theo là Philippines,Thái Lan, Indonesia với 6 ca, Ấn Độ 5 ca và Singapore 4 ca. Đây là những nước Đông Nam Á được cho là có bệnh sốt xuất huyết đang lây lan rộng với tốc độ nhanh chóng. Theo Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc, tính đến tháng 9, có 224.711 bệnh nhân bị sốt xuất huyết tại Việt Nam, tăng 351,7% so với cùng kỳ năm trước. Những nước khác như Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore đều có số bệnh nhân tăng gấp 2-6 lần so với năm trước đó.Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do bị muỗi vằn cắn và có các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, phát ban, đau nhức sau 3-14 ngày ủ bệnh. Trong số đó, khoảng 5% bệnh nhân có biến chứng nặng có thể dẫn đến tử vong.Mỗi năm, tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới có hơn 100 triệu người nhiễm bệnh. Theo Tổ chức Y tế thếgiới (WHO), số bệnh nhân trên toàn thế giới tăng cao gấp 8 lần trong vòng 20 năm trở lại đây do những hoạt động giao lưu quốc tế giữa các quốc gia được mở rộng.Trước khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành trên thế giới, Hàn Quốc cũng từng có trên dưới 200 bệnh nhân sốt xuất huyết, phần lớn bị lây nhiễm tại Đông Nam Á (86.3% vào năm 2017-2022).KDCA khuyến khích những người có kế hoạch đến các quốc gia có khả năng lây nhiễm cao như Việt Nam phải tìm hiểu thông tin và tình hình lây nhiễm về bệnh dịch nơi tham quan, chuẩn bị các vật dụng chống muỗi và thuốc dự phòng, tránh các nơi có bãi cỏ rậm rạp và rừng núi, nắm rõ các quy định phòng bệnh như mặc quần áo màu sáng khi vui chơi hoạt động.