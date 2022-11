Giới tôn giáo toàn Hàn Quốc cùng cầu nguyện cho các nạn nhân trong thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Hơn 10 nhà sư thuộc Ủy ban Xã hội và lao động của tông phái Phật giáo Jogye (Tào Khê) ngày 31/10 đã tới khu vực tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa giẫm đạp Itaewon ở trước lối ra số 1 ga tàu điện ngầm Itaewon (quận Yongsan), tụng kinh cầu siêu cho các nạn nhân thiệt mạng.Trong khi đó, Tổng giám mục Giáo phận Seoul Chung Soon-taek và Giám mục Lee Yong-hoon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc đã tới viếng các nạn nhân ở bàn thờ chung đặt tại khu vực quảng trường Seoul, cầu nguyện cho các nạn nhân được an nghỉ, cầu mong một tương lai khỏe mạnh cho người dân Hàn Quốc.Mục sư So Kang-seok, cựu Chủ tịch Hội thánh Tin lành Hàn Quốc cũng tới thắp hương cầu nguyện cho các nạn nhân được yên nghỉ. Cùng ngày, Hội thánh Tin lành đã gửi thư mục vụ cho các Giáo phận thành viên trên cả nước, kêu gọi toàn thể tín đồ cùng chia sẻ, giúp đỡ, quan tâm ấm áp tới những gia đình đang chịu nỗi đau mất người thân, tới những người bị thương.Hội thánh Phúc âm toàn vẹn Yoido đã quyết định quyên góp 1 tỷ won (706.100 USD) an ủi gia quyến các nạn nhân bị thiệt mạng trong thảm họa ở khu phố Itaewon.Ngoài ra, còn nhiều tổ chức tôn giáo khác như Liên đoàn tôn giáo vì hòa bình của Hàn Quốc (KCRP), Hiệp hội các tổ chức Phật giáo Hàn Quốc cũng tới viếng các nạn nhân tại các bàn thờ chung, cầu nguyện cho linh hồn họ được an nghỉ.