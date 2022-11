Dân số không hoạt động kinh tế giảm 500.000 người so với năm ngoái

Photo : KBS News

Theo kết quả điều tra bổ sung tháng 8 năm 2022 do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 1/11, dân số không hoạt động kinh tế vào tháng 8 là 16.246.000 người, giảm 512.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.Dân số không hoạt động kinh tế là những người trên 15 tuổi, không có việc làm hoặc mất việc trong thời gian thực hiện khảo sát.Số người có ý định tìm việc làm hoặc khởi nghiệp trong vòng một năm trở lại đây là 3.501.000 người, chiếm 21,6% trong tổng dân số không hoạt động kinh tế, giảm 2,2% so với một năm trước. 78,4% người còn lại là những người không muốn có việc làm hoặc khởi nghiệp.Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc phân tích, từ tháng 3 năm ngoái, xu hướng số lao động có việc trên đà tăng, dẫn đến tỷ lệ dân số không hoạt động kinh tế giảm đều. Thêm vào đó, do một phần đã tìm được việc làm nên tỷ lệ người xin việc cũng giảm một cách tự nhiên.Nhóm người có năng lực lao động nhưng không làm việc và không có ý định tìm việc giảm 166.000 so với năm 2021 với lý do là sức khỏe không cho phép, tiếp theo là vì khó tìm được việc phù hợp nên nghỉ dài hạn sau khi thôi việc cũ.36,6% người không hoạt động kinh tế là nội trợ, theo đó là người đang học tại các cơ sở giáo dục (20,2%). Ngành nghề mà người lao động không hoạt động kinh tế cân nhắc khởi nghiệp là dịch vụ khách sạn, nhà ở và nhà hàng với 21,3%, tiếp theo là bán sỉ và bán lẻ với 20,1%.Điều kiện mà người lao động cân nhắc khi tìm việc là điều kiện làm việc bao gồm thời gian làm việc (28%), tiền lương (26,2%), công việc phù hợp với tính cách và chuyên ngành (23,9%). Công việc mong muốn nhất là tự kinh doanh, ngành dịch vụ công cộng, chiếm 59%; sau đó là buôn bán sỉ lẻ, dịch vụ nhà hàng khách sạn, hành nghề liên quan đến điện cơ, vận tải, viễn thông, tài chính.Về mức lương trung bình năm, 44,8% người lao động mong muốn nhận 2-3 triệu won (1500-2500 USD). Kế tiếp là 1-2 triệu won (700-1500 USD) chiếm 27,4%.