Hàn Quốc lập đối sách đổi mới hệ thống ứng phó khẩn cấp 112

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 2/11 công bố sẽ lập đối sách tổng hợp, đổi mới hệ thống ứng phó với các cuội gọi qua tổng đài 112 ngay sau khi quá trình điều tra nguyên nhân thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon kết thúc.Khoảng 4 tiếng trước khi xảy ra thảm họa, người dân đã gọi về tổng đài 112 để thông báo về tính chất nguy hiểm do dòng người tập trung quá đông ở Itaewon, nhưng Cơ quan Cảnh sát đã không có biện pháp ứng phó phù hợp.Thủ tướng Han Duck-soo trong cuộc họp cùng ngày của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã chỉ thị Cơ quan Cảnh sát phải tiến hành điều tra triệt để về quá trình ứng phó với sự cố.Ông Han cho biết ngay sau khi quá trình điều tra kết thúc, Chính phủ sẽ truy cứu trách nhiệm một cách nghiêm minh, đồng thời lập đối sách tổng hợp để đổi mới hệ thống ứng phó qua tổng đài 112.Chính phủ cũng quyết định lập nhóm chuyên trách nhằm thiết lập phương án quản lý an toàn với các sự kiện tự phát, tập trung đông người, không có đơn vị, cơ quan tổ chức.Ông Park Jong-hyun, quan chức phụ trách chính sách đối phó thảm họa xã hội thuộc Bộ Hành chính và an toàn cho biết, nhóm chuyên trách được khởi động ngay từ ngày 2/11, có sự tham gia của các chuyên gia dân sự, đặt mục tiêu thiết lập phương án cải thiện chế độ quản lý an toàn với các sự kiện, lễ hội tập trung đông người nhưng không có đơn vị tổ chức.Tới thời điểm hiện tại, tang lễ của 68 nạn nhân đã được tổ chức xong. Bộ Y tế và phúc lợi, chính quyền thành phố Seoul sẽ duy trì bố trí công chức chuyên trách từng gia quyến sau tang lễ, để tiếp tục hỗ trợ cần thiết. Mỗi người bị thương được bố trí hai công chức phụ trách hỗ trợ.Chính phủ Hàn Quốc quyết định hỗ trợ cho các nạn nhân thiệt mạng và bị thương là người nước ngoài tương tự như người Hàn. Đối với hai nạn nhân là người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, Chính phủ quyết định vẫn hỗ trợ chi phí tang lễ, trong đó có chi phí vận chuyển thi thể về nước, chi phí điều trị, cứu hộ xét theo quan điểm nhân đạo.