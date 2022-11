Doanh thu quyền tác giả âm nhạc của Hàn Quốc đứng thứ 9 thế giới năm 2021

Photo : YONHAP News

Liên minh quốc tế các Hiệp hội những nhà soạn nhạc và lời (CISAC) ngày 2/11 công bố báo cáo cho biết Hiệp hội quyền tác giả âm nhạc Hàn Quốc đã thu được khoảng 210 triệu euro tiền bản quyền âm nhạc vào năm ngoái, tăng 16% so với một năm trước.Doanh thu quyền tác giả âm nhạc của Hàn Quốc đứng thứ 9 thế giới, xếp hạng cao kỷ lục, sau Canada (thứ 7) và Australia (thứ 8). Đứng thứ nhất là Mỹ, thứ hai và thứ ba lần lượt là Pháp và Nhật Bản.Hiệp hội quyền tác giả Hàn Quốc cho biết trong năm ngoái, doanh thu quyền tác giả âm nhạc thế giới đã quay lại xu hướng tăng sau khi giảm mạnh vào năm 2020, do các biện pháp đối phó với dịch COVID-19 của các nước và sự tăng trưởng ở lĩnh vực kỹ thuật số. Thứ hạng của Hàn Quốc cũng tăng thêm một bậc so với năm trước (thứ 10).Hiệp hội cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh thu quyền tác giả ở lĩnh vực biểu diễn trực tiếp, nhạc nền năm ngoái đã giảm 20,1% so với một năm trước, bằng một nửa so với năm 2019. Tuy nhiên, nhờ doanh thu từ bản quyền kỹ thuật số đạt tăng trưởng 53,2% trong giai đoạn 2019-2021 mà doanh thu quyền tác giả âm nhạc của Hàn Quốc đã tăng trưởng vượt bình quân chung của thế giới.