Giá tiêu dùng tháng 10 tăng 5,7%

Photo : YONHAP News

Theo kết quả điều tra xu hướng giá tiêu dùng tháng 10 do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố hôm 2/11, chỉ số giá tiêu dùng đạt 109,21 điểm (lấy mốc năm 2020 là 100 điểm), tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2021.Tỷ lệ tăng trưởng giá tiêu dùng trong tháng 1 năm nay là 3,6%, rồi đạt 6% vào tháng 6, sau đó giảm nhẹ liên tục trong hai tháng 8 và 9 là 5%, song con số này lại có xu hướng tăng vào tháng 10 với tỷ lệ 5,7%.Chi phí điện, gas và các sản phẩm công nghiệp như thực phẩm chế biến được cho là nguyên nhân khiến giá tiêu dùng tăng trong nước.Xét theo từng mặt hàng, hàng hóa tăng 7,3% so với năm trước. Trong đó sản phẩm công nghiệp tăng 6,3%, đặc biệt thực phẩm chế biến tăng 9,5%, riêng bánh mì tăng 15.3%. Mặt hàng nông thủy sản tăng nhẹ với 5,2%, giá dầu cũng tăng chậm, đạt 10,7%. Cụ thể là dầu diesel tăng 23,1%, dầu hỏa tăng 64,8%, trong khi xăng giảm 2%.Tiền điện, gas tăng 23,1% do mức giá tăng được áp dụng từ tháng 10. Do đó, tiền gas tăng 36,2%, tiền điện tăng 18,6%, phí sưởi chung (34,0%) cũng tăng với tỷ lệ cao. Các món ăn mà người dân hay ăn ở nhà hàng như gỏi cá, gà rán trung bình tăng 8,9%. Giá các mặt hàng dịch vụ tăng 4,2%. Dịch vụ cá nhân cũng tăng 6,4%.Chỉ số giá sinh hoạt, thể hiện cảm nhận thực tế về vật giá, tăng 6,5% so với một năm trước đó. Giá tiêu dùng cơ bản (trừ các mặt hàng dễ biến động giá cả như nông sản, xăng dầu) tăng 4,8%.