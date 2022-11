Photo : YONHAP News

Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby ngày 2/11 (giờ địa phương) cho biết Bắc Triều Tiên đã lén lút cung cấp một số lượng đáng kể đạn pháo cho Nga. Miền Bắc được cho là che giấu địa điểm thực tế và gửi đến những đạn pháo này tới các nước Trung Đông hay Bắc Phi.Ông Kirby khẳng định Washington sẽ theo dõi các vũ khí này có được chuyển đến Nga hay không, và sẽ thảo luận với các nước đồng minh về việc có thể truy cứu trách nhiệm thêm với miền Bắc tại Liên hợp quốc.Điều phối viên nhấn mạnh vũ khí mà miền Bắc cung cấp cho Nga là đạn pháo, và Mỹ chưa từng có đề cập nào liên quan tới tên lửa.Tuy nhiên, phía Nhà Trắng đã không đề cập cụ thể đến chủng loại và quy mô số đạn pháo mà Bình Nhưỡng cung cấp cho Matxcơva. Dù số lượng đạn dược này không nhỏ, nhưng ông Kirby không tin là những vũ khí này có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh. Bên cạnh đó, Mỹ cũng xác định được việc Iran đã cung cấp thêm vũ khí cho Nga.Trước đó, vào tháng 9 vừa qua, Mỹ cho biết Nga đã từng để ngỏ với Bắc Triều Tiên về việc mua hỏa tiễn và đạn pháo. Về vấn đề này, phía Bộ Quốc phòng miền Bắc khi đó khẳng định nước này không có kế hoạch xuất khẩu đạn dược hay vũ khí cho Nga.Dù Washington công khai đề cập tới việc Bình Nhưỡng và Tehran cung cấp vũ khí cho Matxcơva, hối thúc Liên hợp quốc áp thêm lệnh trừng phạt với hai nước này, song khả năng Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đưa ra biện pháp trừng phạt bổ sung được nhận định là không cao. Đó là bởi Nga, nước đương sự trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, và Trung Quốc, nước đang đối đầu với Mỹ, là hai nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an.