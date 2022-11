Dòng người dài đến viếng bàn thờ chung tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Đã sang ngày thứ 4 kể từ khi đặt bàn thờ chung tưởng niệm những nạn nhân xấu số tử vong trong thảm họa giẫm đạp thương tâm tại khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul) đêm ngày 29/10 vừa qua.Tại các bàn thờ chung đặt ở 25 quận tại thủ đô Seoul có đông đúc người dân đến thắp hương, cầu nguyện cho hương hồn người đã khuất an nghỉ, để lại những đóa hoa cúc và thư viết tay bày tỏ sự thương tiếc, hy vọng sẽ không xảy ra bất cứ vụ việc nào tương tự trong tương lai.Trong ngày 2/11, dòng người vẫn xếp hàng dài đến viếng, cầm trên tay những bông hoa cúc, chắp tay cầu nguyện và bày tỏ lòng thương tiếc vô bờ bến. Từ người già cho đến những em học sinh đều thể hiện tâm trạng xót thương khi đến viếng. Những em nhỏ cũng gửi gắm nỗi niềm tiếc thương đó trong những bức thư viết tay.Một người dân ở quận Seodaemun cho biết đã vô cùng đau buồn, cầu mong những nạn nhân xấu số an nghỉ trên thiên đường. Một người dân đến từ thành phố Gwangmyeong (tỉnh Gyeonggi) cũng hết sức đau lòng trước sự ra đi trong thảm họa của những người bạn cùng trang lứa với mình.Nhiều người dân cho rằng Chính phủ cần có biện pháp cải thiện để tránh những thảm họa thương tâm tương tự xảy ra nữa trong tương lai. Cho dù là những sự kiện tự phát đi chăng nữa, nhưng các cơ quan chức năng như Cảnh sát và Bộ Hành chính và an toàn cần phải đóng vai trò trong việc đảm bảo an ninh và an toàn cho người dân.Các bàn thờ chung sẽ được đặt cho đến ngày thứ Bảy (5/11) tới, trong khoảng thời gian tưởng niệm quốc gia.Mặt khác, chính quyền thành phố Seoul sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về tâm lý không chỉ cho gia quyến nạn nhân, người bị thương mà cho tất cả người dân để đảm bảo ổn định tâm lý sau thảm họa. Người dân được kiểm tra tình trạng tâm lý tối đa ba lần bằng cách đặt lịch trước tại 200 cơ quan y tế chuyên về tâm thần.