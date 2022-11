Cầu thủ Son Heung-min dự kiến phải phẫu thuật do rạn xương mặt

Photo : YONHAP News

Câu lạc bộ Tottenham Hotspur của Anh ngày 3/11 thông báo trên trang chủ chính thức, cho biết ngôi sao bóng đá Hàn Quốc Son Heung-min sẽ phải tiến hành phẫu thuật để ổn định vết rạn xương quanh mắt trái do gặp chấn thương khi thi đấu. Sau khi phẫu thuật, Son Heung-min sẽ bắt đầu chương trình phục hồi chức năng cùng đội ngũ y tế.Trước đó, trong trận đấu thứ 6 thuộc bảng D cúp C1 của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) mùa giải 2022-2023 trên sân khách với đội Marseille (Pháp) vào ngày 2/11 (giờ địa phương), Son Heung-min đã có pha tranh chấp với bóng ở phút thứ 23 của hiệp 1, khiến mặt đập mạnh vào vai của cầu thủ Chancel Mbemba thuộc đội đối phương. Cú va chạm đã khiến Son chảy máu mũi, vùng mũi và xung quanh mắt sưng to. Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, Son Heung-min đã được thay thế ra sân chỉ sau 27 phút đầu của trận đấu.Việc Son Heung-min gặp chấn thương nặng đã khiến đội tuyển quốc gia Hàn Quốc do huấn luyện viên Paulo Bento dẫn dắt đứng ngồi không yên khi chỉ còn 17 ngày nữa là khai mạc Giải vô dịch bóng đá thế giới (World Cup) Qatar.Phía Tottenham không đề cập đến việc Son Heung-min sẽ phải điều trị trong bao lâu. Dù có tên trong danh sách thi đấu và tham gia World Cup thì anh cũng khó có thể chơi hết sức mình được sau khi phẫu thuật.