Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 3/11 đưa tin cho biết nhà nghiên cứu cấp cao Bruce Bennett thuộc Viện nghiên cứu chiến lược RAND của Mỹ phỏng đoán mỗi tên lửa mà Bắc Triều Tiên phóng có trị giá khoảng 2-3 triệu USD. Do đó, miền Bắc đã tiêu tốn từ 50-75 triệu USD để phóng hơn 20 tên lửa, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trong ngày 2/11.Nhà nghiên cứu Bennett cho rằng miền Bắc đã lựa chọn phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn vì ít tốn chi phí hơn tên lửa tầm xa với giá trị lên tới khoảng 10-15 triệu USD. Ông cũng nhận định tên lửa mà Bình Nhưỡng phóng lần này là tên lửa KN-23, được mệnh danh là tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên.RFA cũng so sánh kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc của miền Bắc trong tháng 8 vừa qua là 71,57 triệu USD, và trong tháng 9 là 90,07 triệu USD.Mặt khác, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, lên án miền Bắc đang bóc lột người dân nước này, huy động hết tài chính cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và vũ khí đạn đạo trái phép. Bắc Triều Tiên là một quốc gia chuyên chế đàn áp người dân nhất thế giới. Mỹ vẫn đang lo ngại về tình hình nhân quyền tại miền Bắc, và sẽ đặt vấn đề nhân quyền làm trọng tâm trong chính sách ngoại giao.