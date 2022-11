Seoul triệu tập cuộc họp khẩn Hội đồng an ninh quốc gia sau vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc sáng ngày 3/11 đã triệu tập cuộc họp khẩn của Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng Kim Sung-han, ngay sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên sáng cùng ngày.Tổng thống Yoon Suk-yeol sau khi đến viếng bàn thờ chung tưởng niệm nạn nhân tử vong trong thảm họa giẫm đạp ở Itaewon, cũng đã tham gia cuộc họp, nghe báo cáo các nội dung liên quan và chỉ thị phương án đối phó.Tổng thống yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy cao hơn nữa năng lực thực hiện răn đe mở rộng, duy trì tư thế phòng vệ của liên quân Hàn-Mỹ, tăng cường hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.Cuộc họp cũng tập trung vào việc Bình Nhưỡng đã ngày thứ hai liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo, sau vụ phóng tên lửa xâm phạm đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển một ngày trước. Các vụ phóng tên lửa của miền Bắc đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, khiến căng thẳng trong khu vực ngày càng leo thang.Liên quân Hàn-Mỹ sẽ tiếp tục tập trận phòng vệ để đối phó với mối uy hiếp hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, không để xảy ra lỗ hổng nào trong công cuộc bảo vệ cho sự an toàn và tính mạng của người dân.NSC lên án Bình Nhưỡng liên tiếp rót khoản lớn tài chính cho các hoạt động khiêu khích bất chấp tình hình kinh tế vô cùng khó khăn tại nước này. Việc miền Bắc liên tục khiêu khích chỉ khiến nước này ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế, đẩy chính quyền miền Bắc vào tương lai u tối.