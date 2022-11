Hàn Quốc hỗ trợ tổ chức đám tang suôn sẻ cho nạn nhân người nước ngoài trong thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 3/11 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, đề nghị Bộ Ngoại giao có hướng dẫn để hỗ trợ việc tổ chức tang lễ suôn sẻ cho những nạn nhân là người nước ngoài thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp Itaewon.Hầu hết những nạn nhân tử vong trong thảm họa vừa qua đã tổ chức xong tang lễ, nhưng tang lễ của các nạn nhân người nước ngoài vẫn còn mất thêm thời gian. Do mỗi nước có văn hóa tổ chức lễ tang khác nhau, cộng thêm chi phí đưa thi thể nạn nhân về nước cũng tốn kém nên Chính phủ cần có biện pháp hỗ trợ phù hợp cho từng trường hợp.Thủ tướng cũng cho biết sẽ yêu cầu và khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác để gia quyến nạn nhân tử vong và người bị thương được tạm thời nghỉ việc, nghỉ phép nếu cần thiết.Từ cùng ngày, Chính phủ cũng đã phối hợp rà soát chung liên ngành với các sự kiện, lễ hội quy mô lớn dự kiến tập trung hơn 10.000 người mỗi tiếng, dự kiến tập trung rà soát vào số lượng người tham gia tối đa, đối sách khi người dân giải tán sau lễ hội, đối phó triệt để phòng xảy ra các sự cố về an toàn. Chính quyền các địa phương cũng phải xem xét lại và bổ sung hướng dẫn quản lý an toàn khi tổ chức lễ hội trong khu vực.Chính phủ cũng có kế hoạch lập phương án đổi mới hệ thống an toàn quốc gia, bao gồm cả phương án quản lý những nơi tụ tập đông người, dựa trên kết quả phân tích một cách khoa học từ thảm họa Itaewon.