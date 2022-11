Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng ngày 2/11 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào sáng ngày 3/11 (giờ Hàn Quốc) của Bắc Triều Tiên.Tổng thống Joe Biden và các quan chức an ninh Nhà Trắng hiện đang hợp tác với các nước đồng minh để đánh giá tình hình.Trong tuyên bố, Washington nhấn mạnh vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đẩy cao căng thẳng không cần thiết trong khu vực, gây bất ổn tới tình hình an ninh.Động thái khiêu khích quân sự liên tiếp của miền Bắc cho thấy nước này vẫn đang ưu tiên cho chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt trái phép, thay vì chăm lo đời sống của người dân.Nhà Trắng kêu gọi các quốc gia phải lên án hành vi của Bắc Triều Tiên, hối thúc nước này ngừng ngay các hành động gây bất ổn, và đối thoại thực chất.Tuyên bố cũng có nội dung khẳng định Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho lãnh thổ nước Mỹ, cũng như hai nước đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản.Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã ra tuyên bố riêng, lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên, chỉ ra rằng động thái khiêu khích của miền Bắc đang đe dọa tới hòa bình và an ninh của các nước trong khu vực, quốc tế, cũng như cơ chế không phổ biến hạt nhân toàn cầu.Washington cũng một lần nữa kêu gọi các nước tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trong đó có nội dung cấm miền Bắc huy động công nghệ và nguyên vật liệu cho các vụ thử nghiệm tên lửa và hạt nhân.