Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi thắt chặt hệ thống quản lý an toàn các lễ hội quy mô lớn

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 3/11 về thảm họa giẫm đạp tại khu khố Itaewon (Seoul), Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết Chính phủ sẽ tập trung kiểm tra các biện pháp an toàn bao gồm sức chứa nơi tổ chức và kế hoạch giải tán khách tham quan khi sự kiện kết thúc nhằm đảm bảo an toàn một cách triệt để tại các lễ hội có khả năng tụ tập trên 10.000 người/giờ.Theo đó, các cơ quan chức năng đã thảo luận về việc sửa đổi dự luật Tai nạn và quản lý an toàn quy định về nhiệm vụ quản lý an toàn của chính quyền địa phương đối với những sự kiện, lễ hội không có đơn vị tổ chức cụ thể. Cùng với đó, Bộ Hành chính và an toàn công bố sẽ ban hành thông tư hướng dẫn quản lý an toàn trong các vụ tai nạn đông người. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cũng dự kiến bổ sung hướng dẫn về cách đối phó tai nạn tại các nơi tổ chức biểu diễn như nhà hát.Tại đây, Thủ tướng Han cam kết Chính phủ Hàn Quốc sẽ xem tai nạn lần này như bài học để từ đó chuẩn bị một đối sách cải tiến về cơ chế an toàn quốc gia dựa trên phân tích về mặt khoa học như kế hoạch điều phối đám đông. Thủ tướng nhấn mạnh sẽ dốc toàn lực để xây dựng hệ thống quản lý an toàn có thể thực sự bảo vệ sự an nguy và sinh mạng của người dân Hàn Quốc.Thông qua có những "anh hùng đời thường" đã hỗ trợ hô hấp nhân tạo hồi sức tim phổi (CPR) cho người bị nạn trong vụ Itaewon lần này, mối quan tâm của người dân đối với các phương pháp sơ cứu được nâng cao. Do đó, ông đề nghị Bộ Phúc lợi và các chính quyền địa phương sẽ tạo nhiều điều kiện hơn để giáo dục về sơ cứu cho người dân. Cùng với đó, Chính phủ sẽ tăng cường giáo dục về kiểm soát đám đông đối với cảnh sát tuyến đầu.Ngoài ra, Thủ tướng Hàn Quốc cũng cho biết phần lớn tang lễ của nạn nhân thiệt mạng đang đi vào giai đoạn kết thúc. Tính đến ngày 2/11, tang lễ dành cho 128 nạn nhân đã hoàn tất. Song tang lễ đối với nạn nhân thiệt mạng là người nước ngoài dự kiến mất khá nhiều thời gian, do văn hóa tang lễ của các nước khác nhau, việc đưa thi thể về nước cũng tốn nhiều chi phí, Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao chú ý để không xảy ra sai sót trong khi hướng dẫn gia quyến tiến hành các thủ tục như hỗ trợ chi phí tang lễ và lịch trình tang lễ. Thủ tướng cũng hứa sẽ phối hợp với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho gia đình nạn nhân thiệt mạng và bị thương được hưởng ngày nghỉ đặc biệt.Tính đến 11 giờ trưa ngày 3/11, số thương vong trong thảm họa giẫm đạp ở Itaewon (quận Yongsan, Seoul) là 156 người tử vong và 187 người bị thương, trong đó 33 người bị thương nặng.