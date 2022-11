Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc cuối tháng 10 giảm 2,76 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 3/11 công bố, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tính tới cuối tháng 10 đạt khoảng 414 tỷ USD, giảm khoảng 2,7 tỷ USD so với một tháng trước. Mức giảm đã thu hẹp lại đáng kể so với tháng 9 khi mức giảm lên tới 19,6 tỷ USD. Tuy nhiên, đà giảm vẫn đang tiếp tục trong ba tháng vừa qua.Ngân hàng trung ương giải thích hiện tượng tập trung quá mức vào một số ngoại tệ nhất định đã thuyên giảm so với tháng 9 do quy mô ngoại hối huy động nhằm phòng thủ tỷ giá đã giảm mạnh, từ đó mức giảm dự trữ ngoại hối cũng thu hẹp lại.Trước đó, tỷ giá won-USD vào cuối tháng 8 đã tăng cao đạt 1.347,5 won/USD, 1.434,8 won/USD vào cuối tháng 9, nhưng đã giảm một chút vào cuối tháng 10 là 1.419,3 won/USD. Đó là bởi Quỹ Lương hưu quốc gia và cơ quan phụ trách ngoại hối đã ký kết hoán đổi ngoại tệ và việc các doanh nghiệp xuất khẩu bán ra những thu nhập ngoại tệ đã góp phần cải thiện các điều kiện cung ứng thị trường ngoại tệ trong nước.Trong khi đó, các loại chứng khoán gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp tính đến cuối tháng 10 xuống còn 362.3 tỷ USD, giảm 17 tỷ USD so với tháng trước. Tiền gửi đạt gần 28,3 tỷ USD, tăng 14,1 tỷ USD. Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) tại Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đạt 14,3 tỷ USD, tăng 106 triệu USD. Vị thế ròng tại IMF (IMF Reserve Position), tức quyền được rút một phần tiền trong khoản đóng góp nghĩa vụ cho IMF, tăng 30 triệu USD, còn 4,26 tỷ USD.Tính đến cuối tháng 10, chỉ số đô-la Mỹ (DXY), cho thấy giá trị của đồng USA so với đồng tiền của 6 quốc gia lớn, đã giảm 1,3% so với cuối tháng 9.Quy mô dự trữ ngoại hối tính tới cuối tháng 9 của Hàn Quốc đứng thứ 9 thế giới. Đứng đầu là Trung Quốc với 3.029 tỷ USD, thứ hai là Nhật Bản 1.238 tỷ USD.