Số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc đạt ngưỡng cao nhất trong vòng hai tháng

Photo : YONHAP News

Tính đến 0 giờ ngày 3/11, Hàn Quốc ghi nhận 46.896 ca mắc COVID-19, gồm 46.841 ca trong nước và 55 ca nhập cảnh từ nước ngoài. Số ca mắc mới giảm 7.000 ca so với hôm trước, song đây là số ca cao nhất trong vòng 7 tuần từ ngày 15/9.Số ca nhiễm mới trung bình trong tuần vừa qua là 40.895 ca, tức có hơn 40.000 ca mỗi ngày. Số ca nặng là 290 ca, số ca tử vòng là 41 ca.Trong một diễn biến khác, trang chủ của Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nơi đăng tải thông tin về COVID-19, đã bị nghẽn trong 49 phút từ 9 giờ sáng ngày 3/11. Vì lý do này, hệ thống đặt lịch tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cũng bị gián đoạn.KDCA cho biết lý do là chứng nhận điện tử cho phép truy cập vào hệ thống mạng bảo an của trang chủ bị hết hạn. Ủy ban cam kết sẽ kiểm tra hệ thống vào giai đoạn chứng nhận sắp hết hạn để không lặp lại tình trạng tương tự.