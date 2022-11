Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dự kiến họp công khai thảo luận vấn đề Bắc Triều Tiên vào ngày 4/11

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 3/11 cho biết sẽ mở cuộc họp công khai, thảo luận về vấn đề Bắc Triều Tiên tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào lúc 3 giờ chiều ngày 4/11 (giờ địa phương).Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời các Bộ trưởng Ngoại giao cho biết cuộc họp được triệu tập theo đề nghị của các nước Mỹ, Anh, Pháp, Albania, Ireland và Na Uy trong bối cảnh miền Bắc đang đẩy cao các động thái khiêu khích. Cuộc họp lần này diễn ra chỉ một tháng sau khi Hội đồng bảo an họp công khai vào ngày 5/10 vừa qua, bàn về động thái phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của miền Bắc theo yêu cầu của Mỹ và các nước châu Âu.Trong ngày 3/11, Bình Nhưỡng đã phóng tổng cộng 6 tên lửa đạn đạo, trong đó có một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Trước đó một ngày, nước này cũng đã phóng tên lửa đạn đạo về phía Nam đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc, lần đầu tiên kể từ khi hai miền Nam-Bắc chia cắt. Chỉ trong ngày 2/11, miền Bắc đã phóng ít nhất 25 tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tên lửa đất đối không. Hành động phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an.Thông qua mạng xã hội Twitter, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield ngày 3/11 (giờ địa phương) đã mạnh mẽ lên án việc miền Bắc phóng tên lửa ICBM là hủy hoại thể chế không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an. Bà hối thúc miền Bắc dừng ngay các hành vi gây bất ổn khu vực.Trả lời phỏng vấn với đài MSNBC cùng ngày, Đại sứ Thomas-Greenfield cũng cho biết chỉ trong năm nay Bắc Triều Tiên đã phóng hơn 50 tên lửa. Cộng đồng quốc tế cần nỗ lực truyền đi thông điệp rằng không thể chấp nhận hành động này của Bình Nhưỡng. Phát biểu này của bà Thomas-Greenfield được phân tích là nhằm xúc tiến thông qua tuyên bố lên án các động thái khiêu khích của miền Bắc, hoặc áp thêm lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên trong khuôn khổ của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trong bối cảnh tình hình nội bộ của Hội đồng bảo an gần đây đang chia rẽ nghiêm trọng, hiện vẫn chưa thể rõ liệu Hội đồng bảo an có thể đứng ra đối phó theo ý định của Mỹ hay không. Trong cuộc họp vào tháng trước, Hội đồng bảo an đã không thể thông qua tuyên bố hay áp thêm trừng phạt miền Bắc do hai nước thành viên thường trực và Nga và Trung Quốc dùng quyền phủ quyết.