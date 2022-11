Hàn Quốc có kế hoạch lập trung tâm một cửa hỗ trợ về việc liên quan đến thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 4/11 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, thảo luận về dịch COVID-19 và thảm họa giẫm đạp Itaewon.Thủ tướng Han cho biết Chính phủ có kế hoạch sẽ đặt "Trung tâm hỗ trợ tích hợp một cửa liên quan tới thảm họa Itaewon", phối hợp với các ban ngành Chính phủ liên quan để tiếp tục hỗ trợ cho gia quyến và người bị thương ngay cả sau khi hết thời gian tưởng niệm quốc gia.Thứ Bảy (5/11) là kết thúc thời gian tưởng niệm quốc gia những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon. Trong thời gian qua, trên cả nước đã đặt tổng cộng 69 bàn thờ chung, trong đó tại Seoul, đã có hơn 90.000 người dân đến viếng. Thủ tướng gửi an ủi sâu sắc tới những gia quyến đã mất đi người thân yêu, đồng thời cảm ơn người dân đã cùng nhau chia sẻ nỗi đau thương.Sau thời gian tưởng niệm quốc gia, chính quyền địa phương có thể cân nhắc đến việc người dân vẫn đến viếng để tiếp tục đặt bàn thờ chung tưởng niệm. Cờ rủ được treo trong thời gian tưởng niệm quốc gia sẽ được hạ xuống vào lúc 24 giờ đêm ngày 5/11.Tiếp đó, liên quan tới thảm họa lần này, Thủ tướng cho biết nhiều ý kiến chỉ ra rằng có nhiều công trình xây nới trái phép, nên chính quyền địa phường cần nhanh chóng có biện pháp cần thiết như tiến hành điều tra, rà soát và ban lệnh sửa chữa đối với các trường hợp vi phạm. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Địa chính và giao thông cũng cần có phương án cải thiện cơ chế.Thủ tướng nhận định các vụ tai nạn tương tự cũng có thể xảy ra trong giờ tan tầm tại các ga điện ngầm. Cơ quan Cảnh sát cần phối hợp với nhân viên an ninh của Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro) để duy trì an ninh và đảm bảo an toàn.Cùng với đó, Thủ tướng Han cho biết Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để để hỗ trợ chi phí điều trị và hoàn tất tổ chức tang lễ cho các nạn nhân; cũng như dồn toàn lực để thiết lập phương án cải thiện cơ chế, đề phòng phát sinh các thảm họa tương tự như đối sách đề phòng tai nạn do tập trung đông người.