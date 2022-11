Cảnh sát Hàn Quốc điều tra 85 nhân chứng trong vụ thảm họa giẫm đạp Itaewon

Photo : YONHAP News

Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 4/11 đã tổ chức buổi họp báo, cho biết đã tiến hành điều tra với 85 người gồm cảnh sát và những người đã chứng kiến vào thời điểm xảy ra thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul) đêm ngày 29/10 vừa qua.Một quan chức thuộc Ủy ban cho biết ở thời điểm hiện tại việc xác định nguyên nhân xảy ra thảm họa là quan trọng hơn cả, nên Ủy ban sẽ tập trung vào việc làm sáng tỏ nguyên nhân rồi sau đó mới bắt đầu điều tra xem các biện pháp ứng phó sau khi xảy ra thảm họa là đã phù hợp hay không.Trong số những nhân chứng tham gia điều tra có 4 cảnh sát, 14 chủ kinh doanh gần khu vực xảy ra thảm họa và 67 người bị thương. Ủy ban đang tiến hành tái hiện lại tình huống vụ việc thông qua lời khai của nhân chứng và video trích xuất từ 144 camera giám sát (CCTV) thu thập được.Từ những dữ liệu thu thập được có thể thấy thảm họa bắt đầu xảy ra do có người bị ngã. Ủy ban điều tra đặc biệt sẽ tiến hành kiểm chứng một cách khoa học tình huống khi đó thông qua mô phỏng 3D do Cơ quan Pháp y quốc gia (NFS) thực hiện. Vào buổi khám nghiệm hiện trường lần đầu vào ngày 31/10, NFS đã ghi lại chính xác hiện trường xảy ra thảm họa bằng máy quét 3D.Ủy ban cho biết đã tiến hành khám xét 8 nơi gồm Sở Cảnh sát Seoul, Sở cảnh sát quận Yongsan, trụ sở hành chính quận Yongsan vào ngày 2/11.Việc không khám xét Văn phòng Giám đốc Sở Cảnh sát quận Yongsan được Ủy ban giải thích là không nằm trong đối tượng khám xét đợt một được quyết định dựa trên những nghi ngờ liên quan, sẽ tiến hành khám xét thêm nếu thấy cần thiết.Phía Ủy ban cũng đã tiến hành kiểm tra xác thực vụ việc liên quan đến ý kiến trái chiều của phía cảnh sát và công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro) về việc tàu điện ngầm đã không dừng lại tại ga Itaewon.Ủy ban điều tra đặc biệt cũng đã tiến hành khám xét về buổi tọa đàm giữa các cơ quan liên quan được tổ chức ba ngày trước liên quan tới vấn đề an toàn, và đang tiến hành phân tích các tài liệu thu thập được.