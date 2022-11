Lãnh đạo Hàn-Đức thảo luận phương án tăng cường hợp tác song phương

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 4/11 đã hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul).Tổng thống Yoon đánh giá hai nước Hàn Quốc và Đức đều bước lên từ đống tro tàn của chiến tranh, cùng duy trì mối quan hệ hợp tác đặc biệt, chia sẻ nỗi đau chia cắt đất nước và kinh nghiệm về những thành công đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế. Là một nước mưu cầu giá trị của tự do, nhân quyền và pháp trị, Hàn Quốc mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với quốc gia hữu hảo đang cùng chia sẻ những giá trị tương tự.Về phần mình, Tổng thống Đức cho biết đã vô cùng sốc và bất ngờ về thảm họa giẫm đạp thương tâm xảy ra mấy ngày trước, bày tỏ sự tiếc thương tới những nạn nhân đã thiệt mạng khi tuổi đời còn trẻ. Ông Steinmeier gửi lời chia buồn sâu sắc của bản thân cũng như của người dân Đức tới Tổng thống Yoon, cùng người dân Hàn Quốc.Trước khi bắt đầu hội đàm, Tổng thống hai nước đã giành 10 giây mặc niệm những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon.Sau cuộc họp, hai bên đã thông qua tuyên bố chung, trong đó có nội dung hai nước nhất trí tăng cường hợp tác song phương ở lĩnh vực kinh tế và an ninh nhằm thúc đẩy "an ninh năng lượng" và xây dựng chuỗi cung ứng ổn định.Tổng thống Yoon đánh giá Hàn Quốc và Đức là đối tác kinh tế cốt lõi. Hai nước đang tiếp tục hợp tác vững chắc về đầu tư và thương mại, mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp tương lai như hydro và kỹ thuật số. Gần đây, nhiều doanh nghiệp công nghệ tiên tiến của Đức cũng mở rộng đầu tư sang Hàn Quốc.Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ lo ngại về những động thái tăng cường chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch tại châu Âu, và đề nghị Đức dành mối quan tâm đặc biệt để các doanh nghiệp Hàn Quốc không bị phân biệt đối xử.Trong vấn đề an ninh truyền thống, hai bên đã nhất trí sẽ phối hợp nhằm cải thiện tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, chia sẻ những lo ngại về động thái khiêu khích tên lửa của miền Bắc.Ngoài ra, lãnh đạo Hàn-Đức cũng thỏa thuận sẽ nỗ lực hỗ trợ giúp khôi phục lại hòa bình và đời sống thường nhật cho người dân Ukraine; cũng như rà soát chiến lược tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, tăng cường mối quan hệ đối tác song phương vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực.Lãnh đạo hai nước đều có chung nhận định về việc cần phải tăng cường hợp tác hơn nữa, trước nhận định rằng đoàn kết của cộng đồng quốc tế là vô cùng quan trọng nhằm gìn giữ sự tự do, đối phó với các mối uy hiếp.Vào tháng 9 vừa qua, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Steinmeier bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ).