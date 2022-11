Ủy ban Quốc phòng bỏ phiếu về nghị quyết lên án các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội Hàn Quốc ngày 4/11 đã mở cuộc họp toàn thể, bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết lên án mạnh mẽ các động thái khiêu khích tên lửa đạn đạo liên tiếp của Bắc Triều Tiên, hối thúc nước này ngay lập tức ngừng công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7.Từ đầu năm đến nay, miền Bắc đã 34 lần khiêu khích, phóng tổng cộng 81 tên lửa đạn đạo. Gần đây, nước này đã phóng hơn 1.100 phát pháo tới vùng đệm trên biển phía Tây và phía Đông bán đảo Hàn Quốc, vi phạm hoàn toàn thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9 được thông qua trong Hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền Nam-Bắc tại Bình Nhưỡng năm 2018.Đặc biệt, trong ngày 2/11, lần đầu tiên kể từ sau khi hai miền Nam-Bắc chia cắt, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển Đông cách đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển 26 km về phía Nam, cách thành phố Sokcho (tỉnh Gangwon) 57 km về phía Đông.Trong dự thảo nghị quyết, Ủy ban Quốc phòng chỉ ra rằng các động thái phóng tên lửa đạn đạo về phía Nam đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển, phóng tên lửa tầm xa và pháo là vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9 và nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Bình Nhưỡng phải ngay lập tức dừng các động thái khiêu khích, nếu không nước này sẽ bị cộng đồng quốc tế cô lập và đi vào con đường tự diệt, chính quyền Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un sẽ khó có thể duy trì được sự sinh tồn. Bắc Triều Tiên sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả tình hình xảy ra trong tương lai. Miền Bắc càng khiêu khích, đồng minh Hàn-Mỹ sẽ càng phối hợp chặt chẽ, qua đó hối thúc Bắc Triều Tiên quay lại đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Dự thảo nghị quyết cũng có nội dung rằng Quốc hội hối thúc Chính phủ Hàn Quốc cần nhanh chóng thiết lập tư thế sẵn sàng đối phó an ninh mạnh mẽ để đảm bảo cho an ninh và an toàn của người dân khỏi mối đe dọa từ hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Chính phủ phải nỗ lực để thuyết phục miền Bắc đối thoại và đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc.