Các nghị sĩ Hàn-Nhật kêu gọi hai nước bình thường hóa quan hệ hướng tới tương lai

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp Đại hội đồng Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật của hai nước tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc) hôm 3/11, hai bên đã ra Tuyên bố chung với nội dung phải khôi phục quan hệ song phương trên tinh thần “Tuyên bố chung về quan hệ đối tác mới Hàn-Nhật thế kỷ XXI” như năm 1998 dưới thời Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Kim Dae-jung và Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Obuchi Keizo.Trong Tuyên bố chung, các nghị sĩ Hàn Quốc và Nhật Bản nhận định cần có một cuộc gặp thượng đỉnh song phương để thảo luận về sự phát triển và tương lai giữa hai nước, vì hòa bình và ổn định khu vực Đông Á, nhắm đến một diện mạo mới trong quan hệ Hàn-Nhật. Các nghị sĩ cũng chỉ trích mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên uy hiếp nền hòa bình bằng hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Do đó, hai bên nhất trí tích cực xúc tiến đối thoại an ninh trong khuôn khổ Quốc hội, đốc thúc các biện pháp phù hợp với chính quyền mỗi nước trong việc giải quyết vấn đề nhân quyền những người Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc.Về khủng hoảng năng lượng toàn cầu, liên minh Quốc hội hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác để đảm bảo an toàn và tăng cường mạng lưới cung cấp năng lượng, bên cạnh đó củng cố các biện pháp đối phó trong các lĩnh vực như hiện tượng nóng lên toàn cầu, chất bán dẫn, pin, năng lượng hydro.Hàn Quốc và Nhật Bản cũng nhất trí tăng cường giao lưu nhân sự, văn hóa phim ảnh và xúc tiến giao lưu thông qua âm nhạc như K-pop, J-pop.Bài phát biểu cũng thể hiện quyết tâm giải quyết các vấn đề nan giải như vấn đề lịch sử giữa hai nước. Để giải quyết vấn đề này, liên minh nghị sĩ hai nước cam kết sẽ cùng nỗ lực phục hồi nhân phẩm và danh dự của các nạn nhân chịu thiệt hại với tinh thần cởi mở lẫn nhau đúng như nội dung nêu trong "Tuyên bố chung về quan hệ đối tác mới Hàn-Nhật" năm 1998.Chủ tịch liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật thuộc đảng Dân chủ đồng hành Yun Ho-jung cho biết đây là lời kêu gọi nhận thức đúng đắn về lịch sử, nhằm mục đích giải quyết các vấn đề tồn đọng giữa hai nước như vấn đề người lao động Hàn Quốc bị cưỡng ép đâm đơn kiện đòi Nhật Bản bồi thường, hay vấn đề Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu sang Seoul những vật liệu công nghệ cao.Bài phát biểu còn đề cập đến việc nối lại các hoạt động "ngoại giao con thoi" giữa hai nước nhằm tạo "sân chơi" thảo luận để lãnh đạo hai nước có thể thường xuyên thảo luận một cách mật thiết.Đại hội đồng Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật kỳ tới sẽ được tổ chức vào năm 2023 tại Nhật Bản.