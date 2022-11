Photo : KBS News

Báo Yomiuri và hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 4/11 đưa tin một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang điều chỉnh lịch trình nhằm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ba nước, do lãnh đạo hai nước dự kiến tham dự hội nghị quốc tế tại các nước Đông Nam Á vào giữa tháng 11. Đó là Hội nghị Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Campuchia và Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia.Gần đây, Bắc Triều Tiên thường xuyên phóng tên lửa đạn đạo và khả năng cao nước này sẽ tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7. Do đó, ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đang cân nhắc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ba nước nhằm thể hiện liên minh ba bên, đẩy mạnh hợp tác về an ninh và tăng cường răn đe với miền Bắc. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo ba nước sau 5 tháng kể từ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 6.Gần đây, ba nước đã tiến hành các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ và Mỹ-Nhật, thể hiện khả năng kìm hãm với Bắc Triều Tiên một cách thực tiễn. Hội nghị lần này nhằm xác nhận kế hoạch củng cố những nỗ lực này, đồng thời đưa ra mục tiêu gia tăng áp lực đối với Bắc Triều Tiên.Tuy nhiên, tờ Yomiuri nhận định ít có khả năng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Seoul và Tokyo tổ chức bên lề các hội nghị quốc tế trên do vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động trong thời kỳ thực dân Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc chưa có tiến triển nào .