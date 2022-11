Hội đồng bảo an tiếp tục không ra được tuyên bố chung lên án Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 4/11 (giờ địa phương) đã tổ chức cuộc họp công khai với sự tham gia của 13 nước thành viên thường trực, vắng hai nước Nga và Trung Quốc, lên án hàng loạt các động thái khiêu khích tên lửa của Bắc Triều Tiên thời gian gần đây. Cuộc họp cùng ngày được tổ chức sau một tháng, song đã một lần nữa kết thúc mà không đạt được thành quả nào.Phát biểu đầu tiên trong cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield chỉ trích việc Nga và Trung Quốc bảo vệ toàn diện cho Bắc Triều Tiên. Bà Greenfield cho rằng hai nước này đang biến Hội đồng bảo an trở thành "trò cười". Trong khi miền Bắc bán vũ khí cho Nga để phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, còn Trung Quốc đang đóng vai trò là "vùng đệm" cho Bắc Triều Tiên trước Mỹ. Hai nước này không được từ chối trách nhiệm trong vai trò là nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an.Đồng thuận với ý kiến việc Matxcơva và Bắc Kinh đã dùng quyền phủ quyết ngăn không cho Hội đồng bảo an thông qua nghị quyết cấm vận bổ sung với Bình Nhưỡng, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook nhấn mạnh sự im lặng của Hội đồng bảo an đang tạo đà cho Bắc Triều Tiên có những bước đi táo bạo hơn, qua đó hối thúc các nước đưa ra tiếng nói chung.Đại sứ Hwang kêu gọi các nước cần truyền đạt tới Bình Nhưỡng thông điệp cảnh cáo mạnh mẽ rằng Hội đồng bảo an và cộng đồng quốc tế tuyệt đối sẽ không chấp nhận vụ thử hạt nhân nào nữa của miền Bắc.Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân lại cho rằng liên quan tới vấn đề Bắc Triều Tiên, Hội đồng bảo an cần phải đóng vai trò mang tính xây dựng hơn là nhấn mạnh đến việc gây sức ép vô điều kiện lên miền Bắc.Nga và Trung Quốc lại cho biết Mỹ chính là nguyên nhân khiến Bắc Triều Tiên phóng tên lửa, nhằm đối phó mạnh mẽ với các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ. Washington cũng cần phải dừng hành vi đối đầu đơn phương.Kết cục, cuộc họp công khai của Hội đồng bảo an lần này trở thành nơi "khẩu chiến" của các bên, và không thể thảo luận về việc bổ sung lệnh trừng phạt với Bắc Triều Tiên. Các nước phương Tây sau đó đã ra tuyên bố riêng, lên án Bình Nhưỡng.