Chính phủ tiến hành rà soát an toàn các cơ sở tập trung đông người từ 10/11

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã nhất trí tiến hành rà soát an toàn trong vòng một tháng từ ngày 10/11, tập trung vào các cơ sở đông người, nhằm ngăn chặn những tai nạn gây thiệt hại về người quy mô lớn như thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul) cuối tháng 10 vừa qua.Đối tượng rà soát chính là các lễ hội địa phương, sân khấu biểu diễn, sân vận động, chợ đầu mối truyền thống, và những nơi gần đây từng xảy ra sự cố, tai nạn. Chính phủ có kế hoạch sẽ tập trung kiểm tra hệ thống quản lý an toàn, những điểm bất thường của cơ sở vật chất, việc tuân thủ các nội dung được chỉ ra, đường thoát hiểm và các yếu tố rủi ro.Trong ngày 7/11, Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ chủ trì cuộc họp rà sát hệ thống an toàn quốc gia, đánh giá về hệ thống quản lý thảm họa và an toàn. Thủ tướng Han Duck-soo cho biết các ban ngành liên quan và chuyên gia sẽ cùng nhau thảo luận sâu các vấn đề, tập hợp ý kiến để lập đối sách nhằm đảm bảo an toàn và tính mạng cho người dân.Mặt khác, trong vòng 6 ngày từ 31/10, ước tính đã có hơn 117.000 người dân đã tới viếng tại các bàn thờ chung đặt tại 25 quận ở Seoul, tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon. Bàn thờ chung tại quảng trường Seoul đã đóng cửa, riêng bàn thờ chung đặt tại ga Noksapyeong (quận Yongsan), gần khu vực xảy ra thảm họa, vẫn mở cửa cho người dân tới viếng đến ngày 12/11.Vụ thảm họa giẫm đạp thương tâm tại khu phố Itaewon vào đêm 29/10 vừa qua đã khiến 156 người thiệt mạng, trong đó có 26 người nước ngoài, và 197 người bị thương. Lễ tang của hơn 130 nạn nhân người Hàn hầu hết đã hoàn tất trước ngày 6/11. Hiện còn 9 nạn nhân là người nước ngoài chưa thể tổ chức tang lễ, trong đó thi thể của 6 người dự kiến sẽ được đưa về nước trong tuần này.Chủ tịch Ủy ban quản lý an toàn và thảm họa thuộc Bộ Hành chính và an toàn Kim Seong-ho cho biết Chính phủ sẽ dồn toàn lực để hỗ trợ đến cùng cho gia quyến người đã mất và những người bị thương trong thảm họa, dù thời gian tưởng niệm quốc gia đã kết thúc.