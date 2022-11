Không quân Mỹ điều động máy bay ném bom chiến lược B-1B tới tập trận tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong ngày cuối cùng cuộc tập trận chung trên không "Vigilant Storm" của liên quân Hàn-Mỹ 5/11, hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ đã được điều động từ đảo Guam (Mỹ) tới tham gia diễn tập.Không quân Hàn Quốc đã cử 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A cùng ghép đội với 4 máy bay chiến đấu F-16 của quân đội Mỹ để tập trận tác chiến. Đây là lần đầu tiên máy bay B-1B bay trên không phận bán đảo Hàn Quốc sau 5 năm kể từ sau 2017, thời điểm mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên leo thang.Máy bay ném bom B-1B có thể chở được tối đa 60 tấn bom, khả năng trang bị vũ khí vượt trội hơn hẳn so với các máy bay ném bom khác như B-52 hay B-2. Máy bay này có thể bay với vận tốc đối đa Mach 1,25 nên chỉ mất hai tiếng để xuất kích từ đảo Guam tới bán đảo Hàn Quốc, và có khả năng xâm nhập ở tầm thấp.Như vậy, Không quân Hàn-Mỹ đã kết thúc cuộc tập trận chung trên không "Vigilant Storm" trong vòng 6 ngày, dài hơn một ngày so với dự kiến ban đầu, với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1B. Trong thời gian tập trận, quân đội Hàn-Mỹ đã diễn tập thuần thục các bước tấn công đồng thời hàng trăm mục tiêu trọng tâm của Bắc Triều Tiên khi xảy ra trường hợp khẩn cấp.Người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Jun-rak cho biết cuộc tập trận đã cho thấy tư thế và năng lực phòng vệ liên quân Hàn-Mỹ vững chắc, cùng quyết tâm thực hiện cam kết răn đe mở rộng mạnh mẽ của Mỹ, nhằm đối phó cứng rắn trước bất kỳ sự khiêu khích nào của miền Bắc.Trong khi đó, Bắc Triều Tiên cảnh báo sẽ đối phó đến cùng và tiến hành phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào sáng ngày 5/11 từ khu vực Tongrim (tỉnh Bắc Pyongan) về vùng biển phía Tây. Các tên lửa này đạt độ cao 20 km, bay xa 130 km. Việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa từ khu vực phía Bắc về vùng biển phía Tây thay vì vùng biển phía Đông là cực kỳ hiếm thấy. Do đó, quân đội đang tập trung phân tích ý đồ của Bình Nhưỡng.Trong suốt thời gian Không quân Hàn-Mỹ tập trận chung, miền Bắc đã phóng hơn 30 tên lửa. Trong đó, có một tên lửa đạn đạo đã rớt xuống phía Nam đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển, và một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) được phỏng đoán là tên lửa kiểu mới Hwaseong-17.Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ và việc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tổ chức họp công khai, đe dọa sẽ đối phó mạnh mẽ tới cùng.