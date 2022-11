Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân về thảm họa giẫm đạp ở Itaewon

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp rà soát hệ thống an toàn quốc gia diễn ra tại Văn phòng Tổng thống sáng ngày 7/11, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chính thức xin lỗi gia quyến của những người thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở Itaewon đêm ngày 29/10 cùng toàn thể người dân.Đây là cuộc họp chính thức đầu tiên mà Tổng thống chủ trì sau cuộc họp Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương được tổ chức ngay sau khi xảy ra thảm kịch ở Itaewon.Tổng thống cho biết mặc dù không thể so sánh với tâm trạng của những bậc cha mẹ mất đi con cái, nhưng ông cũng cảm thấy rất đau xót, nặng nề trên cương vị là Tổng thống, người phải bảo vệ tính mạng và an toàn của người dân. Tổng thống một lần nữa xin lỗi người dân.Tổng thống cũng cầu mong những nạn nhân thiệt mạng được yên nghỉ, gửi lời chia buồn tới gia quyến, cam kết sẽ khắc phục thảm họa lần một cách trách nhiệm, dốc toàn bộ nguồn lực Chính phủ để xây dựng một đất nước Hàn Quốc an toàn, không để xảy ra bi kịch tương tự trong thời gian tới.Tổng thống khẳng định sẽ rà soát lại toàn diện các chế độ liên quan tới thảm họa, an toàn, sự cố, cải tiến mạnh mẽ các vấn đề cơ cấu tích tụ trong thời gian qua; đồng thời tổ chức cuộc họp rà soát về tai nạn lao động, thảm họa khác.Tại cuộc họp cùng ngày, các ban ngành hữu quan, cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương và các chuyên gia dân sự tập trung thảo luận về "Hệ thống kiểm soát đám đông và cứu hộ khẩn cấp", xuất phát từ nhận định chung rằng thảm họa giẫm đạp ở Itaewon xảy ra do công tác kiểm soát đám đông đã không được thực hiện một cách kỹ lưỡng.Về điều này, Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ ra rằng khái niệm ứng phó với thảm họa cần phải xét tới tất cả các tình huống có thể phát sinh rủi ro, không chỉ với một đối tượng hay cơ sở nào cụ thể. Đám đông chính là một tình huống nguy hiểm tiêu biểu có thể bắt gặp trong cuộc sống đời thường. Điều cơ bản nhất trong kiểm soát đám đông đó là chặn làn xe ô tô để mở rộng không gian cho đám đông, giảm mật độ đám đông. Cần một hệ thống quản lý an toàn đa dạng tùy theo địa điểm và hình thức tụ tập của đám đông, như tại tàu điện ngầm, trung tâm mua sắm, sân vận động, nơi biểu diễn, đường phố.Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng dù xây dựng được hệ thống ứng phó, hướng dẫn hoàn hảo, nhưng nếu không nhận thức được tình huống nguy cấp và truyền đạt, chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng thì sẽ không thể thực hiện được biện pháp cần thiết một cách kịp thời, bi kịch sẽ lặp lại. Do đó, phải xem xét toàn diện chế độ về hệ thống quyền hạn, trách nhiệm, và báo cáo về quản lý an toàn, nhằm đối phó một cách hiệu quả với mọi mối nguy hiểm đa dạng trong xã hội.Về thiếu sót trong công tác ứng phó của đội ngũ lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát, Tổng thống cho rằng phải đổi mới mạnh mẽ nghiệp vụ của Cảnh sát trong việc ứng phó rủi ro, phòng ngừa sự cố, bảo vệ sự an toàn của người dân. Ông Yoon cam kết sẽ làm rõ mọi nghi ngờ trong thảm kịch tại Itaewon, công khai minh bạch với người dân, truy cứu trách nhiệm nghiêm minh với người chịu trách nhiệm.