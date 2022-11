Hai nạn nhân sống sót thần kỳ sau 221 giờ gặp nạn mắc kẹt dưới hầm mỏ

Photo : YONHAP News

Cơ quan phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Gyeongsang cho biết vào lúc 11 giờ tối ngày 4/11, hai thợ mỏ đã được tìm thấy và tự mình bước ra khỏi khu hầm nơi gặp nạn, sống sót thần kỳ sau gần 10 ngày bị mắc kẹt do sập hầm mỏ khoáng sản tại huyện Bonghwa thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang.Vào thời điểm tìm được, hai người dù trông có vẻ kiệt sức, nhưng đều trong tình trạng sức khỏe ổn định và hiện đã được đưa tới Bệnh viện Andong để khám và điều trị.Tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ tối ngày 26/10, một đống đất đổ xuống đường hầm cách mỏ 46m dưới lòng đất, khiến hai người bị mắc kẹt, không thể thoát ra ngoài trong số 7 công nhân đang làm việc dưới hầm khi đó. Hơn 200 nhân viên cứu hỏa, cảnh sát và quân đội và 68 thiết bị dò tìm tiên tiến đã được huy động để cứu hộ nạn nhân. Nhân viên cứu hộ đã khoan một lỗ nhỏ ở địa điểm dự kiến, cung cấp lương thực khẩn cấp cho nạn nhân từ hai ngày trước. Cơ quan cứu hộ cho biết đã xác định được chính xác lối tiếp cận cuối cùng đang bị kẹt, giúp cứu được hai nạn nhân thành công.Trong suốt thời gian bị mắc kẹt dưới lòng đất, hai nạn nhân trên đã uống nước ngầm, và sưởi ấm cơ thể nhờ túi nilon quấn lều và đốt củi. Gặp lại người thân sau 221 giờ chờ đợi mỏi mòn, gia đình hai nạn nhân vô cùng vui sướng và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ cứu hộ.Hiện tại, công tác điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân xảy ra tai nạn và lập phương án ngăn ngừa xảy ra tai nạn tương tự đang được tiến hành. Phía cảnh sát và Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên ngày 7/11 bắt tay nhau, tập trung điều tra về tính an toàn bên trong đường hầm dưới lòng đất, nơi xảy ra vụ tai nạn.Phó phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Cheon Hyo-jeong trong buổi họp báo qua văn bản ngày 6/11 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol một ngày trước đã cử Thư ký về chính sách ngành công nghiệp Kang Gyeong-seong tới bệnh viện để thăm hỏi và gửi thông điệp cùng quà của Tổng thống tới hai nạn nhân, cầu chúc hai người sớm bình phục. Tổng thống đánh giá hai nạn nhân đã thắp lên tia hy vọng mới cho đất nước đang đắm chìm trong nỗi đau vì thảm họa Itaewon.Đáp lại, các nạn nhân gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng thống vì đã tích cực nhiều lần chỉ đạo công tác cứu hộ, và trực tiếp cử quan chức tới an ủi, khích lệ tinh thần của họ.