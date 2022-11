Hàn Quốc cử tàu chiến tham gia lễ duyệt binh trên biển của Nhật Bản lần đầu sau 7 năm

Photo : YONHAP News

Vào ngày 6/11, tàu hỗ trợ chiến đấu nhanh Soyang 10.000 tấn (AOE-51) của Hải quân Hàn Quốc đã tham gia Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế do Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản tổ chức. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, Hàn Quốc cử tàu chiến tham gia lễ duyệt binh trên biển do Nhật Bản tổ chức, sau lần cuối tham dự vào vào năm 2015.Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế của Nhật Bản có sự tham gia của Hải quân 12 nước, như Mỹ, Ấn Độ, Australia. Tàu Soyang đã duyệt binh theo thứ tự 9 trong số 12 nước tham gia.Sau một hồi kèn ngắn và khẩu hiệu chào cờ vang lên, các binh lính trên tàu Soyang đã thực hiện nghi thức chào trang trọng đối với tàu hộ vệ cỡ lớn "Izumo" của Nhật Bản, tương tự tàu chiến của Hải quân các nước khác tham gia.Tàu Izumo treo lá cờ của Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản, có hình dáng tương tự Húc Nhật Kỳ. Trên tàu có Thủ tướng Kishida Fumio, Tổng tham mưu trưởng Hải quân Hàn Quốc Lee Jong-ho, cùng nhiều quan chức các nước.Quân đội Hàn Quốc được Nhật Bản mời tham dự lễ duyệt binh vào tháng 1 năm nay, nhưng phải tới gần đây mới quyết định tham gia, do dấy lên tranh cãi rằng việc các binh lính Hàn Quốc thực hiện nghi thức chào trang trọng với lá cờ tương tự Húc Nhật Kỳ, biểu tượng cho chủ nghĩa quân phiệt của Nhật Bản, là không phù hợp.Rốt cuộc, gần tới ngày tổ chức, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới quyết định cử tàu tham gia lễ duyệt binh trên biển của Nhật Bản, với lý do cân nhắc tổng hợp tới hợp tác an ninh với các quốc gia chủ chốt trong khu vực, tiền lệ tham gia trước đây. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật, nhất là trong bối cảnh Bắc Triều Tiên liên tục đẩy cao uy hiếp gần đây.Hàn Quốc từng hai lần tham dự lễ duyệt binh hạm đội quốc tế do Nhật Bản tổ chức vào năm 2002 và năm 2015. Nhật Bản cũng từng hai lần tham dự lễ duyệt binh hạm đội quốc tế do Hàn Quốc tổ chức vào năm 1998 và 2008. Năm 2018, do nổ ra tranh cãi về Húc Nhật Kỳ, Nhật Bản đã không tham gia lễ duyệt binh trên biển do Hàn Quốc tổ chức.Húc Nhật Kỳ từng là lá cờ của quân đội Nhật Bản, sử dụng trong các cuộc chiến tranh xâm lược châu Á, trong đó có chiến tranh thế giới lần thứ II, từ cuối thế kỷ XIX.