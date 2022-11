Park Ji-won giành huy chương vàng Giải vô địch thế giới trượt băng tốc độ vòng ngắn

Photo : YONHAP News

Tại vòng chung kết nội dung 1.000m nam, Giải vô địch thế giới trượt băng tốc độ vòng ngắn lần hai (2022-2023) do Liên đoàn trượt băng quốc tế (ISU) tổ chức tại bang Utah (Mỹ), vận động viên Park Ji-won đã xuất sắc về đích thứ nhất với thành tích 1 phút 25 giây 202, giành huy chương vàng. Vận động viên Hong Kyung-hwan về đích thứ hai, giành huy chương bạc.Một ngày trước, Park Ji-won đã giành tấm huy chương bạc ở nội dung 1.500m nam. Trong giải đấu thế giới lần thứ nhất, Park Ji-won từng càn quét tới ba huy chương vàng ở các nội dung 1.500m nam, tiếp sức hỗn hợp 2.000m, tiếp sức nam 5.000m.Mặt khác, tại giải trượt băng nghệ thuật "Senior Grand Prix" lần thứ 3 do Liên đoàn trượt băng quốc tế (ISU) tổ chức tại thành phố Angers (Pháp) ngày 5/11 (giờ địa phương), vận động viên Kim Ye-rim của Hàn Quốc đã giành được tổng điểm là 194,76 điểm, đứng thứ hai trong tổng số 12 vận động viên, giành được huy chương bạc ở bài thi tự do nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nữ.Huy chương vàng cùng nội dung thuộc về vận động viên người Bỉ Loena Hendrickx với tổng điểm 216,34 điểm. Huy chương đồng thuộc về vận động viên Sumiyoshi Rion người Nhật Bản với tổng điểm 194,34 điểm, chỉ kém Kim Ye-rim 0,42 điểm.Đây là lần đầu tiên Kim Ye-rim bước lên bục nhận huy chương tại một giải đấu chuyên nghiệp. Đây cũng là lần đầu tiên một nữ vận động viên Hàn Quốc xếp vị trí thứ hai tại Senior Grand Prix kể sau khi nữ hoàng trượt băng Kim Yuna giải nghệ.Trong giải đấu năm nay, các vận động viên của Nga, cường quốc trượt băng, đã mất quyền tham dự do Nga bị Liên đoàn trượt băng quốc tế phạt vì tấn công quân sự vào Ukraine, nên các vận động viên Hàn Quốc có nhiều cơ hội giành huy chương hơn.Giành được 13 điểm thông qua giải "Senior Grand Prix" lần này, Kim Ye-rim sẽ tiếp tục thi đấu ở giải đấu thứ 5 tổ chức tại Sapporo Nhật Bản vào cuối tháng 11, để giành quyền thi đấu tại giải "Grand Prix Final", giải trượt băng nghệ thuật hàng đầu thế giới diễn ra vào cuối năm nay.