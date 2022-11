Số vụ tử vong do tai nạn lao động tăng so với trước khi thi hành Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 6/11 đã công bố tình hình phát sinh các tai nạn lao động gây thiệt mạng về người quý III năm nay. Theo đó, từ đầu năm đến quý III vừa qua đã có 483 vụ tai nạn xảy với 510 ca tử vong, tăng 8 ca so với cùng kỳ năm ngoái (492 vụ).Như vậy, kể từ khi Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng chính thức có hiệu lực từ ngày 27/1, số ca tử vong do tai nạn lao động ngược lại đã tăng so với một năm trước.Trong buổi thanh tra công tác điều hành quốc gia tại Quốc hội vào tháng trước, Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Lee Jung-sik từng bày tỏ lấy làm tiếc về việc số ca tử vong do tai nạn lao động vẫn không giảm, dù bài toán quan trọng nhất của Bộ chính là giảm thiểu số người thiệt mạng và bị thương trong khi làm việc.Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng quy định xử phạt trên một năm tù hoặc tối đa 1 tỷ won (709.119 USD) đối với lãnh đạo doanh nghiệp nào có quy mô hơn 50 lao động để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.