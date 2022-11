Thị phần chíp nhớ DRAM trên toàn cầu của Samsung thấp nhất trong vòng 8 năm

Photo : YONHAP News

Công ty đầu tư chứng khoán Eugene và cơ quan nghiên cứu thị trường IDC cho biết quy mô thị trường chíp DRAM toàn cầu trong quý III năm nay là 17,97 tỷ USD, giảm mạnh 29,3% so với quý II (25,42 tỷ USD).Doanh thu mảng DRAM của hãng điện tử Samsung, doanh nghiệp dẫn đầu thế giới về mảng này, đã giảm tới 33,7%, từ 11,12 tỷ USD của quý II xuống 7,37 tỷ USD trong quý III. Theo đó, thị phần về doanh thu của Samsung trong quý III đạt 41%, giảm 2,7% so với 43,7% của một quý trước. Công ty đầu tư chứng khoán Eugene cho biết đây là mức thấp nhất trong vòng 8 năm kể từ quý III năm 2014 dựa theo số liệu của IDC.Trong khi đó, thị phần doanh thu của hãng SK Hynix đạt đã tăng từ 27,6% của quý II lên 29,5% trong quý II, thị phần hãng Micron (Mỹ) cũng tăng nhẹ từ 23,4% lên 24,2%. Trong đó, doanh thu của SK Hynix giảm từ 7,01 tỷ USD xuống 5,29 USD; doanh thu hãng Micron giảm từ 5,94 tỷ USD xuống 4,34 USD.Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu thống kê sơ bộ của IDC nên số liệu trên có thể sẽ có sự thay đổi đôi chút trong báo cáo chính thức công bố thời gian tới.Phía công ty đầu tư chứng khoán Eugene nhận định việc thị phần của hãng điện tử Samsung giảm mạnh có thể là liên quan đến việc Samsung đang chọn một hướng đi khác các doanh nghiệp khác trong vụ tranh cãi về việc cắt giảm sản xuất thời gian gần đây.Về vấn đề này, phía điện tử Samsung cho biết xét theo tình hình hợp đồng của từng quý, thị phần của hãng có tăng giảm 1-2%, và việc thị phần giảm không liên quan đến việc cắt giảm sản lượng. Ngược lại, hai hãng SK Hynix và Micron đều công bố về việc cắt giảm đầu tư hoặc sản xuất.Mặt khác, trong bối cảnh nhu cầu giảm do kinh tế thế giới trì trệ và các đối tác điều chỉnh lượng tồn kho khiến giá chíp bán dẫn giảm, tình hình ngành công nghiệp bán dẫn dự kiến sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong thời gian tới. Giá giao địch cố định chíp DRAM đã giảm 22% trong tháng trước.Hãng nghiên cứu TrendForce của Đài Loan phân tích triển vọng kinh tế bất ổn nên nhu cầu về sản phẩm điện tử có khả năng tăng trong thời gian ngắn, và thị trường DRAM hiện đang bị dư thừa nguồn cung trầm trọng.