Chính giới công kích thiếu sót của Chính phủ trong đối phó với thảm họa giẫm đạp ở Itaewon

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 7/11 đã chất vấn Chính phủ về thảm họa giẫm đạp ở Itaewon xảy ra vào đêm ngày 29/10. Cả phe cầm quyền và đối lập đều chỉ trích về công tác đối phó của Chính phủ.Tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Hành chính và an toàn thuộc Quốc hội cùng ngày, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min khẳng định chưa hề nói mình sẽ từ chức với Tổng thống Yoon Suk-yeol, bác bỏ tin đồn cho rằng ông này sẽ rút lui.Bộ trưởng nhấn mạnh sự an toàn của người dân là trách nhiệm vô hạn của Chính phủ, ông sẽ nỗ lực hết sức trong khả năng ở vị trí hiện tại. Ông Lee cũng xin lỗi về phát ngôn gây tranh cãi của mình, như cho rằng việc đám đông tập trung ở Itaewon lúc đó không tới mức đáng lo ngại; nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh rằng khi đó, Cảnh sát đã không báo cáo tình hình một cách chính xác. Đặc biệt, vào thời điểm xảy ra thảm họa, ông Lee đã được Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Seoul báo cáo tình hình qua điện thoại, nhưng cũng không phải là quy trình chính thức.Chính giới đều đồng loạt chỉ trích thiếu sót trong ứng phó của Chính phủ khi xảy ra thảm kịch. Đảng Sức mạnh quốc dân thì cho rằng phải điều tra cựu Giám đốc Sở Cánh sát quận Yongsan Lee Im-jae, chỉ trích ông này "châm dầu vào lửa" cho thảm kịch, "tiếp tay giết người".Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh Cảnh sát lúc đó đang tập trung vào việc phòng chống ma túy nên lơ là việc phòng ngừa sự cố. Đảng đối lập chỉ trích chính quyền thành phố Seoul thiếu trách nhiệm khi coi đây là lễ hội không có đơn vị tổ chức, không lập đối sách an toàn.Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon thừa nhận trách nhiệm nặng nề của chính quyền thành phố, khẳng định sẽ tuân theo quyết định của Quốc hội trong trường hợp tổ chức phiên điều trần về thảm họa.Thủ tướng Han Duck-soo xin lỗi về câu đùa của mình trong buổi họp báo với phóng viên nước ngoài, cam kết sẽ tiếp tục theo dõi quá trình điều tra thảm họa và chịu trách nhiệm với những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của bản thân.