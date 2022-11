Vợ chồng Tổng thống Yoon Suk-yeol dọn về nơi ở mới ở phường Hannam

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 8/11 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol và phu nhân Kim Keon-hee đã hoàn tất dọn từ nhà riêng ở phường Seocho (quận Seocho) về nơi ở thuộc phường Hannam (quận Yongsan, Seoul) vào một ngày trước.Tổng thống Yoon sáng cùng ngày đã đi làm từ nơi ở thuộc phường Hannam. Tuy nhiên, ông Yoon đã không tới thẳng Văn phòng Tổng thống do có lịch trình họp kín với giới tôn giáo. Vì thế cuộc họp báo ngắn vào sáng sớm cũng đã không diễn ra.Trong thời gian qua, Tổng thống mất 10 phút để di chuyển từ nhà riêng ở phường Seocho đến Văn phòng Tổng thống dù giao thông đã được kiểm soát. Sau khi chuyển về nơi ở mới thuộc phường Hannam, thời gian đi làm của Tổng thống đã rút ngắn lại còn khoảng trên dưới 5 phút.Thời điểm siêu bão "Hinnamnor" vào ngày 7-8/9, Tổng thống Yoon Suk-yeol từng ở lại nơi ở thuộc phường Hannam, thay vì về nhà riêng, để tiện đường đi làm.Văn phòng Tổng thống vẫn duy trì lập trường về việc không công bố chi tiết việc đi làm từ nơi ở mới ở phường Hannam của Tổng thống vì lý do an ninh.Sau khi nhậm chức, Tổng thống Yoon dời văn phòng làm việc về trụ sở Bộ Quốc phòng ở Yongsan, nhằm mở cửa một phần Phủ Tổng thống (Nhà Xanh) ở quận Jongno cho người dân tham quan. Sau đó, Tổng thống đã quyết định sử dụng nhà công vụ của Bộ trưởng Ngoại giao ở phường Hannam, gần Văn phòng Tổng thống, để sửa chữa lại làm nơi ở sau khi nhậm chức.Công tác sửa chữa nơi ở của Tổng thống đã hoàn tất vào giữa tháng 7, song do việc bố trí các cơ sở hạ tầng an ninh và cảnh vệ nên thời gian có thể dọn đến sống bị muộn hơn so với dự kiến. Vợ chồng Tổng thống không có ý định bán nhà riêng ở phường Seocho, căn nhà dự kiến sẽ bị bỏ trống trong thời gian tới.