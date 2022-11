Lãnh đạo Hải quân Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí tăng cường hợp tác đối phó với hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Các quan chức cấp cao của Hải quân Hàn Quốc, Mỹ và Lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản ngày 7/11 đã có cuộc gặp tại Nhật Bản, thảo luận phương án hợp tác nhằm đối phó với mối uy hiếp từ hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên.Quân đội Hàn Quốc cho biết Tổng tham mưu trưởng Hải quân Lee Jong-ho đang trong chuyến thăm Nhật Bản dự "Hội thảo Tư lệnh Hải quân Tây Thái Bình Dương" (WPNS) cùng ngày đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Samuel Paparo của Mỹ và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Ryo Sakai.Tại cuộc họp, quan chức ba nước đã trao đổi ý kiến về việc tăng cường hợp tác an ninh nhằm đối phó và kìm hãm một cách hiệu quả mối uy hiếp từ hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên trong bối cảnh miền Bắc gần đây đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Ba bên cũng thảo luận về việc tiếp tục tiến hành tập trận phòng vệ, như tập trận cảnh báo tên lửa và tác chiến chống tàu ngầm, mở rộng giao lưu nhân sự và thảo luận chính sách cấp cao.Tổng tham mưu trưởng Lee Jong-ho đánh giá việc đại diện cấp cao của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật gặp gỡ trong bối cảnh miền Bắc đẩy cao đe dọa hạt nhân và tên lửa gần đây có ý nghĩa to lớn, hình thành sự đồng thuận trong việc tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh ba bên và hợp tác trong nhiều lĩnh vực đa dạng.Hội thảo Tư lệnh Hải quân Tây Thái Bình Dương là cơ chế hợp tác đa phương có sự tham gia của lãnh đạo Hải quân các nước trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương do Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tổ chức. Sự kiện được khai mạc cùng ngày với sự tham gia của quan chức Hải quân của 27 nước, bao gồm Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc.