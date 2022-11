Sản xuất nội địa ngành chế tạo tăng trở lại sau 5 quý

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 8/11 công bố chỉ số cung cấp nội địa ngành chế tạo quý III/2022 đạt 110,9 điểm (so với điểm chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.Chỉ số cung cấp nội địa ngành chế tạo thể hiện xu hướng cung cấp trong nước của các mặt hàng chế tạo, bao gồm cả nguồn cung nội địa và nhập khẩu. Chỉ số này được vận dụng để nắm bắt xu hướng chung của thị trường tiêu thụ nội địa.Trong đó, nguồn cung nội địa tăng 2,1%, quay lại xu hướng tăng sau 5 quý giảm kể từ quý III năm ngoái, được phân tích nhờ các mặt hàng ô tô, xăng dầu tăng. Nguồn cung từ nhập khẩu tăng 13%, chủ yếu do các mặt hàng điện tử, hóa chất tăng, chiếm tỷ trọng 32,2% tổng nguồn cung nội địa ngành chế tạo, tăng 2% so với một năm trước, mức cao nhất quý III trong lịch sử thống kê liên quan.Xét theo mặt hàng, nguồn cung nội địa hàng hóa cuối cùng tăng 4% so với một năm trước, hàng hóa trung gian tăng 6,3%.Xét theo lĩnh vực, nguồn cung kim loại cơ bản giảm 7,6% do công ty thép Posco gặp trở ngại trong sản xuất bởi ảnh hưởng của bão, nguồn cung mặt hàng điện tử tăng 18,6%, ô tô tăng 18,6%, máy móc thiết bị tăng 5,9%.