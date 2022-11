Washington chỉ trích Bắc Kinh và Matxcơva vì ủng hộ Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong buổi họp báo ngày 7/11 (giờ địa phương) đã chỉ trích việc hai nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Trung Quốc và Nga đã không ủng hộ việc lên án các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên tại cuộc họp công khai của Hội đồng bảo an diễn ra vào ngày 4/11 vừa qua.Ông Ned Price nhấn mạnh các nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an có nghĩa vụ phải bảo vệ Hiến chương và cơ chế của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh và Matxcơva đã liên tục lơ là nghĩa vụ này, ngăn cản cộng đồng quốc tế buộc Bình Nhưỡng phải trả giá cho các hành vi khiêu khích gây nguy hiểm và bất ổn khu vực.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng vì nhiều lý do khách quan mà Trung Quốc và Nga không có quyết tâm hoặc không thể lên án các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Việc để mặc miền Bắc không chịu trách nhiệm trước các hành động của mình sẽ chẳng giúp ích gì cho Trung Quốc và Nga.Ông Price cũng đề cập đến việc miền Bắc khẳng định đã thực hiện tập trận mô phỏng tấn công hạt nhân chiến thuật nhắm vào Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời bày tỏ lo ngại đặc biệt về những phát ngôn đang ngày càng nguy hiểm và vô trách nhiệm của Bình Nhưỡng. Ông cũng cho biết Washington vẫn theo đuổi ngoại giao nghiêm túc và lâu dài với Bình Nhưỡng, nhưng nước này sẽ phải trả giá cho những hành động của mình.Mặc khác, ông Price đã không tiết lộ thông tin cụ thể về việc gần đây phát hiện thấy dấu hiệu Bắc Triều Tiên đã nối lại tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa với Nga, và bán đạn dược cho Maxcơva, mà chỉ nhấn mạnh các nghị quyết của Hội đồng bảo an cấm tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc mua sắm vũ khí và hàng hóa từ Bắc Triều Tiên.