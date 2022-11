Bắc Triều Tiên chỉ trích Liên hợp quốc thiên vị liên minh Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Son-gyong phụ trách các tổ chức quốc tế ngày 8/11 đã bày tỏ sẽ chống lại Tuyên bố thiếu thận trọng của Tổng thư ký Liên hợp quốc, phản đối các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên gần đây mà nước này chỉ thực hiện để tự vệ, đối phó với hành động khiêu khích quân sự của Mỹ.Thứ trưởng Kim nhấn mạnh cuộc tập trận quân sự đối phó của Bình Nhưỡng là phản ứng thỏa đáng đối với cuộc tập trận chung trên không của liên quân Hàn-Mỹ, đồng thời kìm nén sự phẫn nộ khi Tổng thư ký Liên hiệp quốc chỉ nhại lại các lời phát biểu của Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ.Ông Kim Son-gyong còn khẳng định Liên hợp quốc sẽ mất đi lý do tồn tại của mình là bảo vệ và đảm bảo hòa bình và sự an toàn của thế giới nếu tổ chức này xem việc liên minh Hàn-Mỹ tiến hành tập trận một cách cuồng nhiệt là hành động phòng thủ, trong khi gắn mác "khiêu khích" cho Bắc Triều Tiên thực hiện diễn tập đối phó tự vệ chính đáng.Thêm vào đó, Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc còn khẳng định tình hình ngày càng nghiêm trọng trên bán đảo Hàn Quốc hiện tại một phần thuộc về trách nhiệm của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vì cách hành xử thiếu công bằng và có định kiến của ông. Đồng thời ông Kim kêu gọi ông Guterres rằng nếu thực sự mong muốn đóng góp vào việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới, thì ông không nên "xuôi theo chiều gió" một cách mù quáng mà phải có cái nhìn chính xác và tập trung vào việc phơi bày nguồn gốc của sự khiêu khích.Trước đó vào ngày 4/11 (giờ địa phương), Tổng thư ký Liên hợp quốc đã ra tuyên bố chỉ trích việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) cũng như nhiều loại tên lửa khác trong hai ngày liên tục, qua đó thúc giục Bình Nhưỡng dừng các hành vi khiêu khích khác ngay lập tức.