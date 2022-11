Cán cân vãng lai của Hàn Quốc khôi phục lại xu hướng thặng dư

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 8/11 đã công bố số liệu thống kê ước tính về cán cân quốc tế. Theo đó, cán cân vãng lai tháng 9 đã thặng dư 1,61 tỷ USD, nhờ cán cân hàng hóa từng thâm hụt mạnh đã khôi phục lại đà thặng dư. Song mức thặng dư đã giảm gần 8,9 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.Như vậy, tính đến 9 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc đã thặng dư lũy kế 24,14 tỷ USD. Chỉ số này cũng thấp hơn 43,27 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.Cán cân vãng lai từng duy trì đà thặng dư 23 tháng liên tiếp, đã chuyển sang thâm hụt trong tháng 4 năm nay do mức nhập khẩu tăng và chi trả lợi tức ra nước ngoài. Sau đó, phục hồi xu hướng thặng dư rồi trở lại thâm hụt vào tháng 8 do cán cân hàng hóa đã thâm hụt quy mô lớn.Cụ thể, cán cân hàng hóa tháng 9 thặng dư 490 triệu USD sau hai tháng thâm hụt. Tuy nhiên, mức thặng dư giảm 9,06 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.Xuất khẩu đạt 57,1 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng 9 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên sau 23 tháng (tháng 10/2020) xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước. Xét theo các quốc gia, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 6,5%, Đông Nam Á giảm 0.3%, EU giảm 0,7%.Mặt khác, nhập khẩu đạt gần 56,6 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, kim ngạch nhập khẩu nguyên vật liệu đã tăng 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, kim ngạch nhập khẩu khí gas và dầu thô tăng lần lượt là 165,1% và 57,4%. Nhập khẩu chíp bán dẫn các mặt hàng tiêu dùng cũng tăng hơn 10%.Mức thâm hụt cán cân dịch vụ trong tháng 9 cũng đạt 340 triệu USD, tăng 280 triệu USD so với tháng 9 năm ngoái. Cán cân vận tải vẫn duy trì đà thặng dư, nhưng quy mô thặng dư giảm 720 triệu USD, lý do là chỉ số cước container Thượng Hải (SCFI) tháng 9 giảm 48,9% so với năm trước.Các biện pháp phòng dịch COVID-19 đã được nới lỏng, song mức thâm hụt của cán cân du lịch cũng mở rộng thành 540 triệu USD, tăng 60 triệu USD so với năm trước.Theo BOK, mức thặng dư cán cân vãng lai của Hàn Quốc giảm do kim ngạch nhập khẩu nguyên vật liệu như nặng lượng, cụ thể là dầu thô đã tăng. BOK còn nhận định cán cân vãng lai của Hàn Quốc trong tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình nới lỏng phòng dịch của Trung Quốc cũng như xu hướng tăng trưởng toàn cầu. Do đó, khó dự đoán là sẽ tiếp tục đạt thặng dư trong tương lai.