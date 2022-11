Quốc hội chất vấn Văn phòng Tổng thống về hệ thống báo cáo và chỉ huy

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 8/11 đã tiến hành thanh tra Văn phòng Tổng thống, vốn bị trì hoãn do thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon vừa qua. Chính giới đã tiến hành chất vấn về "tháp điều khiển" khắc phục thảm họa, tức hệ thống báo cáo và chỉ huy của Văn phòng Tổng thống.Tổng thống Yoon Suk-yeol đã nhận được báo cáo đầu tiên liên quan tới thảm họa Itaewon là vào 11 giờ 1 phút đêm ngày 29/10, 40 phút sau khi xảy ra vụ việc. 20 phút sau đó, tức vào 11 giờ 21 phút, Tổng thống Yoon đã đưa ra chỉ thị đầu tiên, với nội dung yêu cầu Bộ trưởng Hành chính và an toàn dồn toàn lực để khắc phục thảm họa.Tuy nhiên, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min và Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Yoon Hee-keun nắm được thông tin về thảm họa muộn hơn lần lượt 19 phút và 73 phút so với Tổng thống.Tại buổi thanh tra, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã đề cập đến báo cáo tình hình của Sở Cảnh sát quận Yongsan, chỉ ra rằng thời điểm nhận được chỉ thị của Tổng thống qua điện thoại là 0 giờ 55 phút rạng sáng ngày 30/10. Tức các chỉ chị của Tổng thống đã được truyền xuống tuyến dưới sau 1 tiếng 50 phút sau khi Tổng thống nhận được báo cáo đầu tiên. Về điều này, Chánh Văn phòng Tổng thống Kim Dae-ki cho biết hiện đang tiến hành thanh tra và điều tra toàn diện về hệ thống báo cáo.Tài liệu ghi chép về nội dung liên lạc giữa Văn phòng Tổng thống và phía Cảnh sát cũng đã được công bố trong buổi thanh tra.Giám đốc Sở Cảnh sát quận Yongsan và Trưởng phòng quản lý tình hình tổng đài 112 được cho là đã không nhận cuộc gọi đầu tiên liên quan tới thảm họa. Phải một tiếng sau sau Văn phòng Tổng thống mới liên lạc với Giám đốc Sở Cảnh sát quận Yongsan, và chỉ nhận được câu trả lời là "đang nắm bắt tình hình".Mặt khác, buổi thanh tra cùng ngày cũng đã xảy ra tranh cãi giữa chính giới về trách nhiệm của cựu Tổng thống. Phe đối lập đã nhắc lại thảm họa chìm tàu Sewol thời cựu Tổng thống Park Geun-hye, trong khi phe cầm quyền đề cập tới việc cựu Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố trả lại cho Chính phủ mới cặp chó Pungsan, quà nhận được từ Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018.