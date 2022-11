Chính phủ có kế hoạch lập nhóm chuyên trách sửa đổi hệ thống quản lý thảm họa và an toàn

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min sáng ngày 9/11 đã chủ trì cuộc họp Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương. Phát biểu mở đầu cuộc họp, Bộ trưởng Lee cho biết Chính phủ sẽ lập "Nhóm chuyên trách về việc sửa đổi hệ thống quản lý thảm họa và an toàn liên ngành Chính phủ" (tên tạm thời), nhằm thay đổi mô hình hệ thống quản lý thảm họa và an toàn quốc gia. Đây là biện pháp tiếp theo sau cuộc họp rà soát hệ thống an toàn quốc gia do Tổng thống Yoon Suk-yeol chủ trì, diễn ra vào ngày 7/11.Theo đó, từ nay cho tới cuối năm, Chính phủ sẽ tiến hành lập đối sách tổng hợp trong đó bao gồm phương án cải thiện hệ thống ứng phó ban đầu, tăng cường quản lý thảm họa dựa trên nền tảng khoa học và phòng ngừa, tăng cường năng lực ứng phó với các thảm họa mới, có quy mô lớn và phức tạp. Bộ trưởng Lee nhấn mạnh Chính phủ sẽ nỗ lực để không lặp lại thảm họa tương tự thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon vừa qua.Bộ Hành chính và an toàn cũng đã nhất trí sẽ phối hợp với Bộ Địa chính và giao thông, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, xem xét và hoàn thiện các chế độ, công nghệ liên quan tới quản lý đám đông.Bên cạnh đó, Chính phủ vẫn đang tập trung khắc phục những thiệt hại sau thảm họa Itaewon như hỗ trợ giúp gia quyến các nạn nhân thiệt mạng ổn định cuộc sống, hay hỗ trợ về mặt tâm lý. Chính phủ cũng đang theo dõi kỹ lưỡng công tác hỗ trợ y tế đối với 18 nạn nhân hiện vẫn đang nằm viện điều trị.Đối với 4 nạn nhân thiệt mạng người nước ngoài vẫn đang chờ để được đưa thi thể về nước, Chính phủ sẽ hỗ trợ tổ chức tang lễ, giúp gia quyến nạn nhân được nhập cảnh thuận lợi và hỗ trợ thông dịch.Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 2.500 trường hợp được tư vấn tâm lý, trong đó bao gồm cả gia quyến nạn nhân bị thiệt mạng và người bị thương.Hiện vẫn còn 4 bàn thờ chung tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong thảm họa Itaewon vẫn đang mở cửa, trong đó có một nơi ở quận Yongsan, hai nơi ở tỉnh Gyeonggi. Tính đến 10 giờ đêm ngày 8/11, đã có khoảng 170.000 người tới viếng tại các bàn thời chung trên toàn quốc.Tính đến 9 giờ sáng ngày 9/11, vụ thảm họa giẫm đạp ở Itaewon đã cướp đi tính mạng của tổng cộng 156 người và khiến 197 người bị thương.Mặt khác, Bộ trưởng Lee cho biết quy mô lây lan dịch COVID-19 đang có xu hướng tăng trong 4 tuần liên tiếp, hệ số lây nhiễm đã ba tuần liền ở mức 1, cho thấy dịch bệnh đang bùng phát trở lại trong mùa đông này. Số ca bệnh nguy kịch và số ca tử vong cũng quay lại đà tăng. Nhằm ngăn ngừa dịch tái bùng phát, Chính phủ sẽ đẩy mạnh tỷ lệ tiêm chủng và kê đơn thuốc điều trị cho những đối tượng dễ lây nhiễm như người ngoài 60 tuổi, người đang sống trong các viện điều dưỡng. Bộ trưởng cũng kêu gọi người dân tham gia tiêm phòng COVID-19 mũi bổ sung, thường xuyên thông gió phòng và tuân thủ các quy định phòng dịch cơ bản như đeo khẩu trang trong không gian kín.