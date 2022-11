Mỹ trừng phạt cá nhân và tổ chức giúp Bắc Triều Tiên huy động vốn và hàng hóa để phát triển tên lửa

Photo : YONHAP News

Bộ Tài chính Mỹ hôm 8/11 (theo giờ địa phương) ra thông cáo báo chí Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) đã đưa hai người Trung Quốc liên quan đến Hãng hàng không Air Koryo của Bắc Triều Tiên vào danh sách đen trừng phạt Bắc Triều Tiên. Hãng này hiện cũng đang là đối tượng cấm vận với cáo buộc liên quan đến phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) như tên lửa của miền Bắc. Các nhân viên này hiện đang bị tình nghi đã thay mặt Bộ Công nghiệp tên lửa và Tổng cục trinh sát Bắc Triều Tiên vận chuyển các vật phẩm như linh kiện vào miền Bắc.Bên cạnh đó, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng đã liệt lại Tornado Cash vào danh sách trừng phạt, do hãng này tiếp tục cung cấp dịch vụ trộn tiền ảo nhằm rửa hàng trăm triệu USD bị nhóm tin tặc Lazarus có dính líu với Bắc Triều Tiên đánh cắp.Trộn tiền ảo là kỹ thuật chia tiền ảo thành nhiều phần nhằm mục đích đánh lạc hướng về nguồn gốc chuyển tiền. Nếu quá trình này được lặp đi lặp lại, việc xác định giao dịch tiền ảo như định vị nguồn tiền, nơi sử dụng hay có được rút dạng tiền mặt hay không sẽ gặp nhiều khó khăn.Bộ Tài chính Mỹ đã cho biết vào tháng 3 vừa qua Lazarus đã dùng kỹ thuật trên của Tornado Cash rửa 455 triệu USD tiền mã hóa. Bộ nói thêm lần trừng phạt này là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm kìm hãm việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của Bình Nhưỡng. Bộ Tài chính Mỹ cũng chỉ trích mạnh mẽ các hoạt động phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của miền Bắc gần đây đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc.Trong một diễn biến khác, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã tuyên bố Nhà Trắng đang tiếp tục tiến hành các biện pháp ngăn chặn Bình Nhưỡng tiếp cận với nguồn tài nguyên hàng hóa và tài chính, nhằm gây khó khăn cho hoạt động phát triển tên lửa và vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước này. Ông Price cũng kêu gọi các quốc gia cần thực thi toàn diện lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với Bắc Triều Tiên.