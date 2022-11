Chính phủ dự đoán làn sóng bùng dịch COVID-19 mới sẽ đạt đỉnh vào tháng 12

Photo : YONHAP News

Tính đến 0 giờ ngày 9/11, Hàn Quốc phát sinh 62.472 ca nhiễm COVID-19 mới, nhiều nhất trong vòng 55 ngày gần đây.Số ca mắc mới đã tăng hơn 7.000 ca so với tuần trước và nhiều hơn 21.000 ca so với cách đây hai tuần, duy trì xu hướng tăng. Xét theo số liệu công bố vào thứ Tư mỗi tuần, số ca nhiễm trong ngày 9/11 là nhiều nhất trong vòng 8 tuần tính từ ngày 14/9.Số ca bệnh nặng đang nhập viện điều trị là 336 ca, vượt ngưỡng 300 ca ngày thứ 6 liên tiếp. Có 59 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 8/11. Công suất giường bệnh dành cho các bệnh nhân COVID-19 nặng đã tăng từ 15,8% của tuần thứ hai tháng 10 lên 25,7% trong tuần đầu tháng 11.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết quy mô lây lan dịch COVID-19 đã tăng trong 4 tuần liên tiếp, chính thức công nhận tái bùng dịch.Chính phủ dự đoán đỉnh dịch trong lần tái bùng phát này nếu sớm sẽ rơi vào khoảng tháng 12 tới, với số ca mắc mới mỗi ngày sẽ lên tới tối đa 200.000 người.Chính phủ vẫn tiếp tục duy trì biện pháp đeo khẩu trang trong không gian kín và nghĩa vụ cách ly 7 ngày đối với các ca nhiễm mới cho tới khi nào tình hình dịch bệnh ổn định; đồng thời kêu gọi người dân tiêm vắc-xin COVID-19 mũi bổ sung trong mùa đông này.Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin hiện chỉ ở mức rất thấp là 3%. Chính phủ cũng nhất trí sẽ sớm nhập 200.000 liều thuốc điều trị COVID-19 dạng uống trong tháng 12 tới, nhằm giảm thiểu rủi ro bệnh chuyển biến nặng và tử vong cho những đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao.