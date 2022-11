Lao động có việc làm tại Hàn Quốc tăng 670.000 người trong tháng 10

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ghi nhận số lao động có việc làm trong tháng 10 đạt gần 28,42 triệu người, tăng 677.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 10, đây là mức tăng tưởng cao nhất trong 23 năm trở lại (từ năm 1999).Số lao động có việc làm giữ vững đà tăng trong 20 tháng từ tháng 3 năm ngoái. Xét theo ngành nghề, lao động có việc làm ngành chế tạo tăng đều trong 12 tháng vừa qua với khoảng 201.000 người. Thêm vào đó, do đời sống thường nhật đang được khôi phục sau hơn hai năm COVID-19, lao động có việc làm trong ngành khách sạn, nhà hàng tăng hơn 153.000 người, ngành dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội tăng khoảng 121.000 người. Tuy nhiên, ngành buôn bán sỉ lẻ giảm 60.000 người, tài chính và bảo hiểm giảm 15.000 người.Lao động trên 60 tuổi tăng 460.000 người. Tiếp theo là lao động trong độ tuổi 50, 30 và 20, lần lượt tăng 147.000 người, 61.000 người và 28.000 người. Điều này có nghĩa là hai phần ba người có việc làm trong tháng 10 là những lao động cao tuổi. Trong khi đó, lứa tuổi 40 giảm 11.000 người, giảm liên tục trong 4 tháng vừa qua. Tuy nhiên, dân số giảm khiến tỷ lệ tuyển dụng lao động 40 tuổi tăng 0,7%.Tỷ lệ tuyển dụng tháng 10 là 62,7%, tăng 1,3% điểm so với cùng kỳ năm ngoái, được ghi nhận là số liệu cao nhất tính đến tháng 10 năm nay.Cục Thống kê cho biết xu thế lao động có việc làm tăng ổn định, song khó có thể dự đoán xu hướng này sẽ kéo dài bao lâu do nhiều yếu tố tác động từ bên ngoài như giá tiêu dùng, lãi suất và tỷ giá hối đoái hiện tại đang leo thang.Mức tăng số lao động có việc làm tháng 3 đạt 930.000 người, tháng 7 là 820.000 người, 670.000 người trong tháng 10, giảm trong 5 tháng liên tiếp.Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc phân tích vật giá leo thang, xuất khẩu chững lại có thể gây ảnh hưởng xấu đến tình hình tuyển dụng. Cơ quan này dự đoán sự bất ổn của nền kinh tế kéo dài dẫn đến dân số giảm và mức tăng số lao động ngày càng thu nhỏ.