Hàn Quốc đăng công báo quy phạm pháp luật về cải cách giáo dục 2022

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã đăng công báo thực thi dự thảo "Chương trình đào tạo sửa đổi năm 2022", sẽ được áp dụng cho học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông từ năm 2025.Đây là bản sửa đổi và bổ sung phản ánh ý kiến thu thập đợt hai từ buổi trưng cầu dân ý và thông qua trang chủ "Kênh đóng góp truyền thông của người dân Hàn Quốc" về chương trình giáo dục trên.Theo chương trình sửa đổi, trong môn Lịch sử, cụm từ "Chủ nghĩa dân chủ" được sửa thành "Chủ nghĩa dân chủ tự do" hoặc "Trật tự cơ bản dân chủ tự do". Tuy nhiên, Bộ Giáo dục giải thích điều này không có nghĩa toàn bộ khái niệm "Chủ nghĩa dân chủ" sẽ được thay đổi thành hai cụm từ trên, mà những từ này sẽ được dùng sao cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử.Bên cạnh đó, trong chương trình giảng dạy môn Xã hội, từ "Người thiểu số về giới tính" được sửa thành "Người thiểu số bị phân biệt vì giới tính, độ tuổi, chủng tộc, quốc tịch, khuyết tật". Bộ cho biết lý do cho sự thay đổi này là việc ghi rõ ví dụ cụ thể người thiểu số trong xã hội là về giới tính sẽ khiến thanh thiếu niên bối rối trong giai đoạn nhận thức về giới tính của mình.Ngoài ra, cũng có luồng ý kiến phản đối đang dấy lên về thay đổi các thuật ngữ trên và thậm chí một số trong đội ngũ nghiên cứu chính sách tham gia vào cải cách giáo dục lần này cũng đưa ra ý kiến bác bỏ. Thế nhưng Bộ Giáo dục nhấn mạnh toàn bộ trách nhiệm và quyền hạn trong việc công bố kết luận nội dung và tiêu chuẩn giáo dục thuộc về Bộ.Tuy nhiên, dự kiến có tranh cãi lớn do Hội đồng Thẩm định chương trình giáo dục có chức năng thu thập hoặc thẩm định ý kiến cải cách chương trình giáo dục cho biết Bộ Giáo dục đã chủ đạo đưa các "thuật ngữ có ý kiến trái chiều" này vào đợt sửa đổi bổ sung này.Mặt khác, công báo về chương trình cải cách 2022 cũng có các điều khoản về việc đẩy mạnh giáo dục an toàn. Chương trình giáo dục đặc biệt cho học sinh cấp ba đã được chỉnh sửa và bổ sung với các nội dung xây dựng hoặc thay đổi các môn học thành môn đào tạo về thích nghi xã hội trong khu vực và sinh hoạt gia đình sau khi tốt nghiệp.Thời gian đăng công báo dự thảo là trong vòng 20 ngày kể từ ngày 9/11. Nội dung chi tiết được đăng trên trang thông tin của Bộ Giáo dục Hàn Quốc. Người dân có thể gửi ý kiến đến Bộ Giáo dục qua thư, fax và email.Bản dự thảo phản ánh cả những ý kiến được gửi đến trong thời gian phát công báo và sẽ được chốt lại để chuẩn bị trình lên Ủy ban Giáo dục quốc gia cho đến đầu tháng 12 tới. Ủy ban sẽ một lần nữa đăng công báo cuối cùng của bản "Chương trình đào tạo sửa đổi năm 2022" vào ngày 31/12.