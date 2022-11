Gần 65% cử tri đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol

Photo : KBS News

Theo kết quả cuộc thăm dò do Hankook Research tiến hành từ ngày 6-8/11 dưới sự ủy thác của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) trước thềm Tổng thống Yoon Suk-yeol tròn 6 tháng nhậm chức vào ngày 10/11 tới, có hai phần ba số cử tri đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống.Cụ thể, tỷ lệ cử tri đánh giá Tổng thống Yoon không làm tốt công tác điều hành quốc gia là 64,9%, tỷ lệ có ý kiến ngược lại là 30,1%.Lý do đưa ra đánh giá tiêu cực lần lượt bao gồm vấn đề Tổng thống bổ nhiệm những nhân sự thân cận, thiếu đối sách giải quyết các vấn đề kinh tế và dân sinh, thiếu sự thỏa hiệp và đoàn kết toàn dân. Trong khi đó, những cử tri đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon là vì các biện pháp đối phó cứng rắn với Bắc Triều Tiên, tích cực trao đổi với người dân như trả lời phỏng vấn ngắn với báo giới vào đầu giờ sáng.Về việc di dời Văn phòng làm việc của Tổng thống tới quận Yongsan, có 65,3% cho rằng đây là quyết định không đúng đắn. Ngoài ra, có 59,9% ý kiến nhận định Tổng thống Yoon sẽ không làm tốt công tác điều hành quốc gia trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ.Liên quan tới thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul), 69,6% cử tri tham gia trả lời cho rằng Chính phủ đang không đối phó tốt, 73,8% cho rằng cần phải thay thế những người chịu trách nhiệm liên quan tới an toàn và hành chính. Trong số đó có hơn một nửa ý kiến cho rằng cần phải cách chức Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Yoon Hee-keun, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min và Thủ tướng Han Duck-soo. Có 43,1% cử tri trả lời Quốc hội cần phải tiến hành điều tra công tác điều hành quốc gia của Chính phủ, tách biệt với công tác điều tra của Cảnh sát; 33,3% ý kiến cho rằng nên đưa ra quyết định sau khi có kết quả điều tra của Cảnh sát.Về việc Viện kiểm sát điều tra vụ việc một công chức bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây thời chính quyền tiền nhiệm, 51,5% nhận định đây là "biện pháp trả đũa chính trị". Ngược lại, 49,9% ý kiến trả lời việc điều tra với Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung là "chính đáng", nhiều hơn ý kiến cho rằng đây là "trả đũa chính trị".Tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng đối lập Dân chủ đồng hành là 32,9%, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân là 26,5%, và 28,8% trả lời không ủng hộ chính đảng nào.Kết quả khảo sát chi tiết được đăng tải trên trang chủ của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS).