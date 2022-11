Mở cửa Trung tâm hỗ trợ tổng hợp cho gia quyến và người bị thương trong thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Từ ngày 10/11, Chính phủ Hàn Quốc mở cửa Trung tâm hỗ trợ tổng hợp cho gia quyến các nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương trong thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul), xảy ra vào đêm ngày 29/10.Trung tâm hỗ trợ tổng hợp trực thuộc Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, gồm 23 nhân lực được cử đến từ các ban ngành hữu quan, sẽ làm việc từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối các ngày thường trong tuần. Các công chức của Ủy ban sẽ phụ trách hỗ trợ cho những người bị thương và gia quyến của các nạn nhân thiệt mạng, chi trả chi phí điều trị.Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết Trung tâm này sẽ đóng vai trò hỗ trợ và rà soát một cách hệ thống cho gia quyến và những người bị thương, nguyên tắc hỗ trợ và xử lý cho người cần sự giúp đỡ ngay trong ngày. Ngoài ra, gần Trung tâm sẽ được bố trí khu vực tư vấn và điều trị tâm lý cho người bị thương và gia quyến các nạn nhân.Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ sớm lập phương án sửa đổi chế độ, để tránh tái diễn thảm kịch tương tự trong tương lai. Thủ tướng Han cam kết cho tới tháng sau, Chính phủ sẽ lập hệ thống quản lý liên ngành về sự cố và an toàn, đối sách quản lý an toàn, phòng ngừa sự cố với các sự kiện tập trung đông người.Vào chiều ngày 10/11, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min chủ trì hội nghị công-tư về việc xây dựng hệ thống kiểm soát đám đông tại hiện trường, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Hội nghị tập trung thảo luận về phương án tính toán mật độ đám đông dựa trên dữ liệu định vị từ các nhà mạng viễn thông di động, giúp cơ quan hữu quan kiểm soát đám đông một cách hiệu quả.Chủ tịch Ủy ban quản lý an toàn và thảm họa thuộc Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc Kim Seong-ho cho biết thông qua Trung tâm hỗ trợ này, Chính phủ sẽ quan tâm và hỗ trợ một cách chu đáo cho gia quyến và những người bị thương; đồng thời nỗ lực về mặt chế độ để phòng ngừa sự cố tại các sự kiện tập trung đông người.Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát dự kiến sẽ lập ra nhóm chuyên trách về cải cách, do một chuyên gia bên ngoài và một cựu quan chức cấp cao trong ngành dẫn đầu, nhằm cải thiện hệ thống báo cáo tình hình khẩn cấp, tăng cường năng lực đối phó của cảnh sát tại hiện trường. Nhóm chuyên trách sẽ đề ra phương án tăng cường năng lực phân tích rủi ro, cải thiện hệ thống báo cáo để có thể báo cáo tình hình một cách nhanh chóng và chính xác.Mặt khác, tính tới 9 giờ sáng ngày 10/11, có tổng cộng 156 người thiệt mạng, trong đó có 26 người nước ngoài, 198 người bị thương trong thảm họa giẫm đạp ở Itaewon.