Công tác điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon đang bị giới hạn ở các cơ quan cấp dưới

Photo : KBS News

Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc hiện đang tiến hành khám xét trên diện rộng, đẩy nhanh tốc độ điều tra. Tuy nhiên, công tác điều tra của Ủy ban bị chỉ ra là đang giới hạn ở các cơ quan cấp dưới.Ủy ban điều tra đặc biệt đang truy vấn trách nhiệm của 4 cơ quan chính. Đó là Cơ quan Cảnh sát và Cơ quan phòng cháy và chữa cháy, nơi phụ trách công tác ứng phó tại hiện trường trước và sau khi xảy ra thảm họa; Văn phòng quận Yongsan, nơi chịu trách nhiệm lập đối sách ngăn ngừa sự cố theo Luật cơ bản về quản lý thảm họa và an toàn; và Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro) liên quan tới việc kiểm soát vận hành ga tàu điện ngầm Itaewon.Ra mắt chưa đầy 10 ngày, Ủy ban đặc biệt đã tiến hành khám xét hơn 60 địa điểm, nhưng lại chưa từng đề cập tới đối tượng điều tra là Bộ Hành chính và an toàn thuộc Chính phủ, nơi quản lý tổng quát tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn và thảm họa. Ủy ban điều tra chỉ cho biết đang xem xét về vai trò và trách nhiệm dựa theo quy định pháp luật, xem có truy trách nhiệm đối với Bộ Hành chính và an toàn hay không.Ngoài ra, chính quyền thành phố Seoul cũng chưa nằm trong đối tượng điều tra của Ủy ban. Theo luật quy định, chính quyền các địa phương trực thuộc là cơ quan chịu trách nhiệm về quản lý thảm họa. Nhưng khác với Văn phòng quận Yongsan, chính quyền thành phố Seoul vẫn chưa bị điều tra.Liên quan tới hệ thống y tế khẩn cấp như di chuyển những người bị thương, thì Bộ Y tế và phúc lợi cũng có một phần trách nhiệm.Cuối cùng, nơi quản lý tất cả các cơ quan và ban ngành Chính phủ chính là Văn phòng theo dõi tình hình quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống. Nhưng phía Văn phòng Tổng thống cho rằng Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương mới đóng vai trò là "tháp điều khiển", hòng thoái thác một phần trách nhiệm trong công tác quản lý thảm họa.Trước những chỉ trích rằng công tác điều tra cưỡng chế đối với Chính phủ trung ương vẫn còn thiếu sót, Ủy ban điều tra đặc biệt đưa ra lập trường nguyên tắc rằng sẽ tiến hành điều tra các ban ngành liên quan nếu thấy cần thiết.Tính đến thời điểm hiện tại, Ủy ban điều tra đã xác định 7 người tình nghi và thu giữ hơn 10.000 tang chứng, nhưng hầu hết đều tập trung vào các cảnh sát và nhân viên cứu hỏa tuyến dưới.