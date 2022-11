Người Mỹ gốc Hàn đầu tiên đắc cử hạ nghị sĩ ba khóa liên tiếp tại Mỹ sau 26 năm

Photo : YONHAP News

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ được tiến hành ngày 8/11 (giờ địa phương), hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Andy Kim (40 tuổi), người Mỹ gốc Hàn thế hệ thứ hai, tái đắc cử thành công ở khu vực bầu cử số 3 bang New Jersey. Ông trở thành nghị sĩ liên bang người Mỹ gốc Hàn ba khóa liên tiếp đầu tiên sau 26 năm, sau cựu hạ nghị sĩ Kim Chang-joon năm 1996.Tính đến 12 giờ 30 phút trưa ngày 9/11 (giờ miền Đông nước Mỹ), khi tỷ lệ kiểm phiếu đạt 95%, ông Andy Kim đã giành được 54,9% số phiếu bầu, vượt qua ứng cử viên đảng Cộng hòa Bob Haeley có tỷ lệ phiếu bầu 44,2%, nắm chắc chiến thắng.Phát biểu cảm nghĩ sau khi đắc cử, nghị sĩ Andy Kim bày tỏ niềm vinh hạnh vì cống hiến và công tác trong vai trò nghị sĩ hai năm nữa.Ông Andy Kim từng là trợ lý phụ trách các vấn đề I-rắc tại Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC), sau khi trở thành nghị sĩ Quốc hội Mỹ, ông cũng hoạt động sôi nổi tại Ủy ban Quân sự và Ủy ban Ngoại giao Hạ viện.Ngoài ra, nghị sĩ đảng Dân chủ Marilyn Strickland (59 tuổi), một người Mỹ gốc Hàn được biết tới với tên tiếng Hàn là "Sun-ja", cũng đã tuyên bố tái đắc cử hạ nghị sĩ tại khu vực bầu cử số 10 bang Washington. Khi tỷ lệ kiểm phiếu đạt 56%, nghị sĩ Strickland đã đạt 57% phiếu bầu, kết quả áp đảo so với tỷ lệ phiếu bầu của đối thủ thuộc phe Cộng hòa là ứng cử viên Keith Swank (43%).Bà Marilyn Strickland là nữ nghị sĩ liên bang gốc Hàn đầu tiên tại Mỹ. Trong thời gian qua, bà đã có những hoạt động tích cực, nhấn mạnh đến điểm bản thân là một nghị sĩ nữ da màu. Sau khi đắc cử, nghị sĩ Strickland cho biết mục tiêu của bà là nâng cao tiếng nói của người Mỹ gốc Hàn trong xã hội Mỹ, giúp nhiều người dân Mỹ hiểu hơn về văn hóa và lịch sử Hàn Quốc.Ngoài ra, hai nghị sĩ đảng Cộng hòa Young Kim và Michelle Steel lần lượt ở khu vực bầu cử số 40 và 45 thuộc bang California, cũng có khả năng cao sẽ tái đắc cử khi vẫn duy trì xu thế dẫn đầu về tỷ lệ phiếu bầu kể từ khi kiểm phiếu.Trong đó, nghị sĩ Young Kim sinh ra tại thành phố Incheon, Hàn Quốc và theo gia đình định cư sang Mỹ vào năm 1975. Bà có năng lực chính trị hơn 20 năm khi làm trợ lý cho cựu hạ nghị sĩ Ed Royce. Còn nghị sĩ Michelle Steel sinh ra tại Seoul năm 1955, di cư sang Mỹ năm 1976. Bà đã tranh cử cho đảng Cộng hòa ở bang California, nơi được xem là "thánh địa" của đảng Dân chủ, và đã giành chiến thắng 5 lần trong cuộc bầu cử nghị sĩ Hạ viện liên bang từ năm 2006 đến năm 2020, nên còn được mệnh danh là "Nữ hoàng bầu cử" trong cộng đồng người Hàn tại Mỹ.